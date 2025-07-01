Starlink на минималках: дирижабли Sceye будут раздавать интернет с высоты 20 км

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Американский аэрокосмический стартап Sceye запустит дирижабли в стратосферу, которые будут обеспечивать высокоскоростным интернетом и связью отдаленные районы и зоны стихийных бедствий.

Отмечается, что стартап только что получил финансирование от мировой медиакорпорации SoftBank Corp. Инвестиции включают приобретение прав на предкоммерческий полет атмосферных платформ (HAPS) в Японии, запланированный на 2026 год.

Предполагается, что в случае масштабных стихийных бедствий, в частности, мощных землетрясений, эта система будет обеспечивать стабильную высокоскоростную связь из стратосферы. Кроме того, она расширит доступ к интернету в сложных условиях, включая горную местность, отдаленные территории и другие районы, куда стандартные наземные сети не достают.

«SoftBank имеет богатый опыт в области внеземной связи и уже давно продвигает стратосферу как следующий рубеж для решения некоторых из самых насущных мировых проблем», — объясняет гендиректор и основатель Sceye Миккель Вестергаард Франдсен.

Дирижабли Sceye будут предоставлять связь из стратосферы, находясь на высоте 18-20 км. Это позволит избежать ограничений нижних слоев атмосферы, обеспечивая широкое покрытие и стабильную связь.

Полностью автономные летательные аппараты Sceye способны находиться в воздухе от нескольких месяцев до года, используя гелий. Система питается от мощных солнечных батарей, которые также питают литий-серные батареи высокой плотности (425 Вт·ч/кг) для непрерывной работы в течение ночи.

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Бортовая электроника включает компьютеры и датчики для отслеживания состояния системы и контроля над энергопитанием. Система в «1500 раз» более газонепроницаема, устойчива к ультрафиолету и озону. Она совершила более 20 испытательных полетов.

Среди преимуществ системы более высокоскоростная связь, меньшие задержки и более гибкое развертывание по сравнению со спутниковыми системами. В то же время SoftBank одновременно разрабатывает собственную большую платформу HAPS типа «тяжелее воздуха» (HTA) — самолет с фиксированным крылом, использующий аэродинамическую подъемную силу. Цель состоит в том, чтобы использовать эту технологию для будущих коммерческих услуг.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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