В Европе произошел масштабный блэкаут — не работают метро, аэропорты и интернет

В понедельник в нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Сначала массовое отключение электроэнергии наблюдались в крупных регионах Испании. Впоследствии проблема распространилась на Португалию и Францию, вызвав перебои в работе предприятий и транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что пострадали Лиссабон, Мадрид, Севилья, Барселона и Валенсия. Отключение началось примерно в 12:30 по центральноевропейскому времени (13:30 по Киевскому времени).

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona).

Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ

— Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025