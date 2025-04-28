В Европе произошел масштабный блэкаут — не работают метро, аэропорты и интернет

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В понедельник в нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Сначала массовое отключение электроэнергии наблюдались в крупных регионах Испании. Впоследствии проблема распространилась на Португалию и Францию, вызвав перебои в работе предприятий и транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что пострадали Лиссабон, Мадрид, Севилья, Барселона и Валенсия. Отключение началось примерно в 12:30 по центральноевропейскому времени (13:30 по Киевскому времени).

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona). Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ — Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025

Из-за отключения электроснабжения остановились поезда метро. Мадридский метрополитен эвакуирован, а светофоры в городе не работают. Перебои также повлияли на работу аэропортов в Испании и Португалии. Сейчас в пострадавших аэропортах работают резервные генераторы. Экстренные службы Мадрида также продолжают функционировать на резервном питании.

Полиция Португалии сообщает, что светофоры не работают по всей стране. Метрополитены Лиссабона и Порту также остановили работу, поезда не курсируют.

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Генеральная дирекция дорожного движения Испании призывает водителей воздержаться от поездок из-за отключения, поскольку светофоры и электронные дорожные знаки не работают.

Испанский национальный оператор электросетей Red Eléctrica заявил, что работает с энергетическими компаниями над восстановлением поставок электроэнергии в пострадавших регионах.

«Мы начинаем восстанавливать подачу электроэнергии на севере и юге полуострова, что является ключевым для постепенного решения проблем с электроснабжением», — говорится в последнем заявлении компании.

Причина аварии пока неизвестна. Материал будет дополняться после появления новых деталей.

Ранее в Украине наблюдались обесточивания из-за атак российских оккупантов на украинские энергообъекты.

Источник: The Verge

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