Новости Технологии 28.04.2025 в 15:58 comment views icon

В Европе произошел масштабный блэкаут — не работают метро, аэропорты и интернет

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В Европе произошел масштабный блэкаут — не работают метро, аэропорты и интернет
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В понедельник в нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Сначала массовое отключение электроэнергии наблюдались в крупных регионах Испании. Впоследствии проблема распространилась на Португалию и Францию, вызвав перебои в работе предприятий и транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что пострадали Лиссабон, Мадрид, Севилья, Барселона и Валенсия. Отключение началось примерно в 12:30 по центральноевропейскому времени (13:30 по Киевскому времени).

Из-за отключения электроснабжения остановились поезда метро. Мадридский метрополитен эвакуирован, а светофоры в городе не работают. Перебои также повлияли на работу аэропортов в Испании и Португалии. Сейчас в пострадавших аэропортах работают резервные генераторы. Экстренные службы Мадрида также продолжают функционировать на резервном питании.

Полиция Португалии сообщает, что светофоры не работают по всей стране. Метрополитены Лиссабона и Порту также остановили работу, поезда не курсируют.

Генеральная дирекция дорожного движения Испании призывает водителей воздержаться от поездок из-за отключения, поскольку светофоры и электронные дорожные знаки не работают.

Испанский национальный оператор электросетей Red Eléctrica заявил, что работает с энергетическими компаниями над восстановлением поставок электроэнергии в пострадавших регионах.

«Мы начинаем восстанавливать подачу электроэнергии на севере и юге полуострова, что является ключевым для постепенного решения проблем с электроснабжением», — говорится в последнем заявлении компании.

Причина аварии пока неизвестна. Материал будет дополняться после появления новых деталей.

Ранее в Украине наблюдались обесточивания из-за атак российских оккупантов на украинские энергообъекты.

Источник: The Verge

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