Starlink тестирует сервис Global Roaming – интернет-доступ «практически из любой точки мира» по цене $200 в месяц

В Starlink приступили к тестированию нового спутникового интернет-сервиса, который позволит «подключаться практически из любой точки мира». Этот сервис называется «Глобальным роумингом» (Global Roaming Service). Чтобы воспользоваться им, потребуется купить комплект Starlink за $599, а стоимость ежемесячной абонплаты составляет $200.

Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями. В своем сообщении для пользователей Starlink отмечает, что они могут ожидать «типичную высокоскоростную услугу Starlink с малой задержкой, прерываемую короткими периодами плохой связи или вообще без нее». Но со временем ситуация должна «значительно улучшиться».

NEWS: Starlink is testing a new «Global Roaming Service» for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY

— Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023