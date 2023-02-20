Starlink тестирует сервис Global Roaming – интернет-доступ «практически из любой точки мира» по цене $200 в месяц

В Starlink приступили к тестированию нового спутникового интернет-сервиса, который позволит «подключаться практически из любой точки мира». Этот сервис называется «Глобальным роумингом» (Global Roaming Service). Чтобы воспользоваться им, потребуется купить комплект Starlink за $599, а стоимость ежемесячной абонплаты составляет $200.

Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями. В своем сообщении для пользователей Starlink отмечает, что они могут ожидать «типичную высокоскоростную услугу Starlink с малой задержкой, прерываемую короткими периодами плохой связи или вообще без нее». Но со временем ситуация должна «значительно улучшиться».

NEWS: Starlink is testing a new «Global Roaming Service» for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY — Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023

Возникает вопрос, как Starlink намерена выполнить свое обещание предоставлять интернет практически из любого места? Компания все еще ожидает одобрения регулирующих органов в различных странах, включая Индию, Пакистан и Камбоджу. А в некоторых странах сервис полностью недоступен. Вместе с тем Starlink предлагает сервис глобального роуминга некоторым пользователям за пределами зоны покрытия компании, например, в Гренландии.

Судя по описанию, сервис Global Roaming является расширенной версией тарифного плана Starlink RV стоимостью $135, который позволяет разместить терминал на автомобиле и пользоваться интернетом во время поездки. Этот тариф доступен лишь в некоторых регионах, а сам интерент-доступ не имеет приоритета, как в случае клиентов в жилых домах. Расширенная услуга Portability за $25 в месяц в дополнение к базовому тарифу $110 позволяет перемещать спутниковое оборудование в рамках своего континента. Судя по описанию, Global Roaming является возможностью использовать интернет во время менее ограниченных путешествий по миру, но и стоит этот сервис дороже.

Источник: The Verge