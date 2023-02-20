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Starlink тестирует сервис Global Roaming – интернет-доступ «практически из любой точки мира» по цене $200 в месяц

Starlink тестирует сервис Global Roaming – интернет-доступ «практически из любой точки мира» по цене $200 в месяц

В Starlink приступили к тестированию нового спутникового интернет-сервиса, который позволит «подключаться практически из любой точки мира». Этот сервис называется «Глобальным роумингом» (Global Roaming Service). Чтобы воспользоваться им, потребуется купить комплект Starlink за $599, а стоимость ежемесячной абонплаты составляет $200.

Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями. В своем сообщении для пользователей Starlink отмечает, что они могут ожидать «типичную высокоскоростную услугу Starlink с малой задержкой, прерываемую короткими периодами плохой связи или вообще без нее». Но со временем ситуация должна «значительно улучшиться».

Возникает вопрос, как Starlink намерена выполнить свое обещание предоставлять интернет практически из любого места? Компания все еще ожидает одобрения регулирующих органов в различных странах, включая Индию, Пакистан и Камбоджу. А в некоторых странах сервис полностью недоступен. Вместе с тем Starlink предлагает сервис глобального роуминга некоторым пользователям за пределами зоны покрытия компании, например, в Гренландии.

Судя по описанию, сервис Global Roaming является расширенной версией тарифного плана Starlink RV стоимостью $135, который позволяет разместить терминал на автомобиле и пользоваться интернетом во время поездки. Этот тариф доступен лишь в некоторых регионах, а сам интерент-доступ не имеет приоритета, как в случае клиентов в жилых домах. Расширенная услуга Portability за $25 в месяц в дополнение к базовому тарифу $110 позволяет перемещать спутниковое оборудование в рамках своего континента. Судя по описанию, Global Roaming является возможностью использовать интернет во время менее ограниченных путешествий по миру, но и стоит этот сервис дороже.

Источник: The Verge


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