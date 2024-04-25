Кто будет платить? Житель Флориды обратился к NASA за возмещением — его дом повредил мусор, выброшенный с МКС

В марте килограммовый кусок металла пробил крышу и пол в двухэтажном доме жителя Флориды Алехандро Отеро. Впоследствии оказалось, что это был космический мусор — а именно, опора грузового поддона для батарей общим весом в 2630 кг, который выбросили с МКС еще в 2021 году.

В то время в доме находился 19-летний сын Отеро, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Мы не можем не думать о том, что могло произойти, если бы он прошел немного вправо или влево», — сказал Отеро. «Нам очень повезло».

В то же время, кроме моральных, семья получила и материальный ущерб. По данным NPR, страховой консультант мужчины оценил стоимость ремонта в $15 тыс., однако в доме есть и другие повреждения, которые страхование не покрывает.

«Мы отправляем NASA наш иск, который будет включать страховые и нестраховые убытки», — сказал мужчина, добавив, что его адвокат связался с юридической командой космического агентства.

В NASA ожидали, что оборудование полностью сгорит при входе в атмосферу, несмотря на то, что другие эксперты не соглашались с агентством. Научно-исследовательский центр The Aerospace Corporation отмечал, что «обычно» 20-40% массы крупного объекта достигает земли (точный процент зависит от конструкции). Европейское космическое агентство также признало, что некоторые фрагменты конструкции могут достичь земли.

Сама история с мусором, связанная с неудачным запуском российского космического корабля «союз». Более 5 лет назад из-за проблем с ракетой во время запуска он совершил быстрое баллистическое снижение — на борту находился астронавт NASA Ник Хейг, который должен был выйти в открытый космос, чтобы установить новый набор литий-ионных батарей, доставленных японским грузовым кораблем HTV на МКС, однако миссию отложили на 2018 год.

Эта задержка в тщательно разработанном расписании перечеркнула весь многолетний план модернизации батарей электрической системы МКС. Каждый раз корабль HTV доставлял новые батареи на станцию и забирал старые — последний раз это произошло в 2020 году, и с тех пор последняя конструкция с неисправными батареями так и оставалась на МКС (другие грузовые транспортные средства — Dragon от SpaceX, Cygnus Northrop Grumman и российский «прогресс» — не могут вместить грузовой поддон HTV). В марте 2021 года NASA «выбросило» груз с батареями с помощью роботизированной руки — он дрейфовал на орбите в течение трех лет, пока аэродинамическое сопротивление не подтолкнуло конструкцию обратно в атмосферу.

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