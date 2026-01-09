Steam добавил официальную систему версионирования для модификаций Steam Workshop

Steam официально добавил систему управления версиями для модификаций в Steam Workshop. Теперь авторы модов могут прямо указывать, с какими версиями игры работает конкретная версия модификации без лишней путаницы.

Valve рассказала, что новые API Steam и дополнительные опции для предметов мастерской позволяют привязывать моды не просто к игре в целом, а к конкретным версиям или веткам, включая бета-версии. В результате моды не ломаются после обновлений, а игроки получают именно ту версию модификации, которая совместима с их версией игры.

Для разработчиков процесс стартует с упорядочения сборок в Steamworks, где нужно определить, какие версии игры доступны и как они между собой связаны. Далее в мастерской следует активировать опцию «Включить версии веток игры». После этого авторы получают доступ к новым API, которые позволяют показывать игрокам поддерживаемые версии и проверять, какую именно они используют.

Теперь модераторы могут загружать несколько версий одного Workshop-предмета. Каждую из них можно обозначить как совместимую с конкретными версиями игры. А если мод не зависит от патчей, достаточно просто указать поддержку всех версий. Все настраивается прямо на странице предмета в Workshop в разделе «Перечень изменений». В некоторых играх поддержка версий может быть доступна и непосредственно из игрового интерфейса во время обновления или публикации мода.

«Обратите внимание: прежде чем включать поддержку версий, разработчикам будет полезно уведомить авторов модификаций о своих намерениях по управлению версиями в будущем и объяснить процесс выпуска бета-гилок, которого они планируют придерживаться. После включения поддержки версий авторы модификаций будут видеть опцию присвоить своему предмету мастерской отметку совместимости с той версией игры, с которой он должен работать», — советует Valve.

Valve также уточняет, что термины «версии», «бета-версии» и «ветки» в этом контексте означают одно и то же. Название бета сохранилось со времен, когда этот механизм использовали преимущественно для тестирования обновлений. В целом обновление должно закрыть одну из самых болезненных проблем Steam Workshop: ситуации, когда очередной патч игры мгновенно ломает половину модов, а игроки не понимают, что именно пошло не так.