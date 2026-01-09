Новости Игры 09.01.2026 comment views icon

Steam добавил официальную систему версионирования для модификаций Steam Workshop

Маргарита Юзяк

Steam додав офіційну систему версіонування для модифікацій Steam Workshop

Steam официально добавил систему управления версиями для модификаций в Steam Workshop. Теперь авторы модов могут прямо указывать, с какими версиями игры работает конкретная версия модификации без лишней путаницы.

Valve рассказала, что новые API Steam и дополнительные опции для предметов мастерской позволяют привязывать моды не просто к игре в целом, а к конкретным версиям или веткам, включая бета-версии. В результате моды не ломаются после обновлений, а игроки получают именно ту версию модификации, которая совместима с их версией игры.

Для разработчиков процесс стартует с упорядочения сборок в Steamworks, где нужно определить, какие версии игры доступны и как они между собой связаны. Далее в мастерской следует активировать опцию «Включить версии веток игры». После этого авторы получают доступ к новым API, которые позволяют показывать игрокам поддерживаемые версии и проверять, какую именно они используют.

Garry’s Mod via Steam

Теперь модераторы могут загружать несколько версий одного Workshop-предмета. Каждую из них можно обозначить как совместимую с конкретными версиями игры. А если мод не зависит от патчей, достаточно просто указать поддержку всех версий. Все настраивается прямо на странице предмета в Workshop в разделе «Перечень изменений». В некоторых играх поддержка версий может быть доступна и непосредственно из игрового интерфейса во время обновления или публикации мода.

«Обратите внимание: прежде чем включать поддержку версий, разработчикам будет полезно уведомить авторов модификаций о своих намерениях по управлению версиями в будущем и объяснить процесс выпуска бета-гилок, которого они планируют придерживаться. После включения поддержки версий авторы модификаций будут видеть опцию присвоить своему предмету мастерской отметку совместимости с той версией игры, с которой он должен работать», — советует Valve.

Valve также уточняет, что термины «версии», «бета-версии» и «ветки» в этом контексте означают одно и то же. Название бета сохранилось со времен, когда этот механизм использовали преимущественно для тестирования обновлений. В целом обновление должно закрыть одну из самых болезненных проблем Steam Workshop: ситуации, когда очередной патч игры мгновенно ломает половину модов, а игроки не понимают, что именно пошло не так.

