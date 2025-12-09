Многолетний мод Doom II стал полноценной игрой: вышел хоррор-шутер Total Chaos с рейтингом 88%

Многолетний мод Doom II превратился в полноценную игру. Total Chaos с музыкой от композитора Silent Hill вышла 20 ноября, получив уже кучу положительных отзывов среди игроков.

Инди-город, начинавшийся как фанатский эксперимент, внезапно оказался среди анонсов на Xbox Partners Showcase 2025. Как мод Total Chaos с элементами выживания вышла в 2018 году, а его разработка стартовала в 2012-м. В те времена проект привлек внимание аудитории, потому что молодой моддер Сэм Преббл необычно использовал движок GZDoom. Вместо двумерных изображений (спрайтов), которые обычно встречаются в старых играх, он создал полноценный 3D-мир со свободным обзором.

За долгие годы разработки внутри произошли изменения. Сэм Преббл стал VFX-специалистом и работал над «Аватаром» и «Восстанием планеты обезьян», где получил немало опыта. Со временем несколько команд объединились — Trigger Happy вместе с Apogee, Atari и Infogrames — и превратили мод в полноценный релиз. В финальной версии над саундтреком работал Акира Ямаока, автор музыки Silent Hill.

О чем рассказывает Total Chaos

Игрок оказывается на заброшенном острове Форт-Оазис. Вокруг темнота, ветер, скрип металла и жуткие звуки, которые хочется выключить. А как только заходишь в здания, то в коридорах начинает давить тишина. Мир построен так, чтобы создать представление, будто остров следит за тобой. Игра передает атмосферу аналогового хоррора, поскольку здесь не надо бессмысленно бегать с дробовиком.

«Форт-Оазис — это не рай, это гниющий кошмар, где реальность разрушается. Ищите оружие, пока голос в вашей рации проведет вас в глубины острова», — говорится в описании игры.

Total Chaos готова наказать геймеров даже едой: сырое мясо или подозрительный хлеб восстановят силы, но могут подкосить здоровье. Так что придется думать не только о прохождении игры, но и как не погибнуть от испорченных продуктов.

Основной геймплей сочетает бой, экономию ресурсов и тот самый старый формат инвентаря, где не получится носить одновременно 50 капуст, 3 чашки и какой-то другой мусор. Система лечения тоже издевается над игроками: шприц даст немного HP, но вызовет кровотечение, так что придется искать бинты. Или выбросить его, чтобы освободить место для чего-то более ценного. А из хлама здесь можно мастерить оружие, например, «кирпиченожницы» или камень с гвоздями. Абсурдно, но работает.

«Так что же такое Total Chaos? Это уникальный микс. Да, в ядре игра — это немного нелинейный арена-шутер. Но это то же самое, что сказать «приготовьте мне кофе». Кофе бывает разным. Так и здесь — частично это и Silent Hill из-за очень густой атмосферы и истории психологических ужасов, частично какой-то S.T.A.L.K.E.R. из-за системы кровотечения и голода, частично — Dying Light из-за большого акцента на ближних боях и крафте оружия из разного мусора», — пишут в отзывах Steam.

На момент публикации новости, пользователи написали 775 рецензии, среди которых 88% положительных отзывов. Из жалоб можно выделить, что пока локализации не «отшлифованы», а украинской среди них нет. Если она когда-то доберется до наших энтузиастов, то может попасть на новую платформу Kurin’ с кучей текстовых переводов игр.

«Это настоящая игра на выживание — вы заботитесь о лечении, кровотечении, голоде и перегрузке персонажа (что может очень раздражать)», — добавляет польский игрок.

Total Chaos вышла на ПК и Xbox Series X|S, а еще доступна через Xbox Cloud Gaming, поддерживает Xbox Play Anywhere и вышла в Game Pass. Она стоит ₴515 и имеет бесплатную демоверсию.

Источник: Windows Central