Steam OS выйдет для других консолей — в исправлениях ОС упоминается Asus ROG Ally

Список исправлений бета-версии Steam OS 3.6.9 намекает на ее выход за пределы Steam Deck. В нем упоминается консоль Asus ROG Ally.

Большинство заметок об исправлениях обновления Megafixer действительно связаны с исправлениями ошибок Steam Deck (неполадок с внешним дисплеем, повреждений ОС и прочих сбоев). Но один конкретный пункт вызывает вопросы: «Добавлена поддержка дополнительных кнопок ROG Ally».

SteamOS пока официально недоступна для Asus ROG Ally, как и для других сторонних портативных консолей Tom’s Hardware напоминает, что ранее Valve говорила о выпуске SteamOS 3 для публичного использования вне Steam Deck и потом долго молчала по этому поводу.

Между тем появились такие проекты, как HoloISO и Bazzite, которые предоставляют пользователям других карманных и обычных ПК в целом возможность имитировать SteamOS 3 и ее основные функции. Однако они не обеспечивают совершенство и стабильность игровой ОС на «родной» платформе. HoloISO не поддерживает видеокарты NVIDIA и не имеет таких функций SteamOS 3, как управление TDP и тактовой частотой в процессе игры, а для частичного восстановления этой функции требуется Decky Loader. Bazzite работает немного лучше и даже имеет дополнительные программы в комплекте, но требует изменения настроек Decky Loader и BIOS для управления TDP с профилями для каждой игры.

Помимо приведенного пункта исправлений SteamOS 3 и старых заявлений Valve, есть относительно свежий комментарий сотрудника компании Лоуренса Янга, сделанный в ноябре 2023 года для PC Gamer. Он говорил о том, SteamOS 3 сначала выйдет для портативных консолей, а пойдет на ПК. По словам Янга, сейчас операционная система очень приспособлена именно к Steam Deck.

Если Valve сможет сделать, чтобы консоли как Ayaneo Air 1S или ROG Ally работали бесперебойно со SteamOS, это избавит эти устройства от многих проблем. Сейчас портативные консоли преимущественно работают на базе Windows 11.

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Источник: Tom’s Hardware

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