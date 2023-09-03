Steam в августе: украинский язык обошел итальянский, Windows 11 почти 40%, RTX 3060 в шаге от первого места

Продолжаем следить за успехами украинского языка в Steam. В августе благодаря росту его доли на 0,02% ему удалось обойти по числу пользователей итальянский. Украинский используют только 0,64% посетителей Steam, но это больше, чем у чешского, венгерского, шведского и еще 8 европейских языков. Следующую строчку рейтинга будет сложнее преодолеть – тайским пользуются 0,95%.

Windows 11 использует 39,22% геймеров Steam. Это все еще второе место, рядом с 55,98% у Windows 10, но последняя версия ОС от Microsoft в августе получила ощутимый прирост на 2,55%. Доля macOS несколько снизилась (-0,27%) и сейчас равна 1,57%. Процент Linux упална 0,14%, до 1,82%.

Доля пользователей NVIDIA GeForce RTX 3060 выросла незначительно, лишь на +0.02% (до 4,73%), видеокарта все еще на втором месте в топе. Но благодаря снижению количества GTX 1650 до 4,96% представитель линейки Ampere имеет реальный шанс возглавить рейтинг.

Ближайшая к топу видеокарта Ada Lovelace разместился на 16 месте – это ноутбучная RTX 4060, с самым большим в рейтинге приростом +0,67%. Мобильный вариант RTX 3060 – на 4-м месте по популярности, с приростом +0,53% (до 4,16%).

Конкуренты пока не могут догнать NVIDIA. Встроенные видеокарты AMD и Intel – лишь на 13 и 14 местах. Самый популярный дискретный адаптер AMD, Radeon RX 580, – на 25 строчке с 0,99% охвата.

Из других тенденций интересно уменьшение доли компьютеров Apple.

Intel теряет позиции в распространении процессоров, но очень медленно и не факт, что тенденция не изменится. То же самое можно сказать и об общей доле NVIDIA среди видеокарт.

Источник: Steam