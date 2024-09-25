Новости Игры 25.09.2024 в 07:27 comment views icon

Stellar Blade получит кроссовер с Nier: Automata в этом году

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Андрій Русанов

Автор сайта

Stellar Blade получит кроссовер с Nier: Automata в этом году

Как стало известно во время PlayStation State of Play, эффектная корейская игра Stellar Blade объединяется с легендарной Nier: Automata в DLC.

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Дополнение выйдет позже в этом году, его содержание остается в значительной степени загадочным. Новый трейлер Stellar Blade показывает, как главная героиня Ева превращается в 2B из Nier: Automata. Сцена меняется, теперь она стоит перед руинами, напоминающими разрушенный парк развлечений из Nier. Pod 042 летает рядом с персонажем.

Stellar Blade отримає кросовер з Nier: Automata цього року

Также Stellar Blade получает фоторежим для создания захватывающих скриншотов. режим имеет много настроек, включая выражением лица и позами. В наличии различные рамки и декорации для размещения в кадре и большое количество фильтров.

Точная дата выхода кроссовера и фоторежима пока неизвестна, однако оба дополнения выйдут в этом году. Также музыкальные стриминговые сервисы получили оригинальный саундтрек Stellar Blade, который уже доступен.

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Обзор Stellar Blade. Есть ли что-то кроме красоты?

Источник: GamesRadar

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