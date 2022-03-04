Связанные с Anonymous хакеры «уронили» сайт российского института космических исследований и “слили” файлы Роскосмоса (сайт все еще «лежит»)

Группа хактивистов, связанная с Anonymous, в рамках поддержки Украины прекратила работу сайта, принадлежащего российскому институту космических исследований (ИКИ), и слила файлы, которые, предположительно, принадлежат российскому космическому агентству Роскосмос. Эта организация разрабатывает и производит научные приборы для космических экспериментов, пишет Vice. Сайт Роскосмоса, кстати, до сих пор «лежит».

Взломанный поддомен относится ко Всемирной космической обсерватории — Ультрафиолет (WSO-UV), проекту, аналогичному космическому телескопу «Хаббл», запуск которого запланирован на 2025 год.

Хакеры назвали себя v0g3lsec и обещали еще больше проблем, если россия не прекратит нападать на Украину.

Хактивисты V0g3lsec также опубликовал подборку файлов, которые, как они утверждают, были взяты с сайта Роскосмоса, общероссийского космического агентства.

Файлы представляют собой сборник записок, PDF-файлов и электронных таблиц на русском и английском языках, в которых говорится о лунных миссиях.

В одном из документов обсуждается расположение потенциальных мест посадки лунных космических кораблей на Южном полюсе Луны.

Накануне группа хакеров NB65, связанная с Anonymous, вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса. В итоге Роскосмос потерял контроль за своими спутниками-шпионами (об этом заявили хактивисты).