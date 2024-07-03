Сын Кристофера Рива, сыгравшего Кларка Кента в 1978 году, появится в новом «Супермене» Джеймса Ганна

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«Супермен» Джеймс Ганна чествует как наследие Человека из стали, так и актера, который создал его на большом экране, со специальной версией камео.

Покойный Кристофер Рив достиг своего самого большого коммерческого успеха, сыграв Супермена и его альтер-эго Кларка Кента в первых четырех фильмах о Супермене. Теперь его младший сын, журналист и корреспондент ABC News Уилл Рив, сыграет эпизодическую роль телерепортера в предстоящем фильме DC Studios.

Во время съемочного процесса нового фильма, который сейчас проходит в Кливленде, штат Огайо, местные репортеры зафиксировали появление на съемочной площадке Уилла Рива. Супермена в новом возрождении популярного персонажа сыграет Дэвид Коренсвит. Режиссером и сценаристом картины стал Джеймс Ганн. Как ожидается, новый фильм «Супермен» выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

Уилл Рив и его старшие брат и сестра Мэтью и Александра только недавно начали думать о супергероях. Это произошло благодаря документальному фильму Яна Бонхоута и Питера Эттедги «Super/Man», в котором рассказывается о жизни и карьере их покойного отца.

«Большинство моих воспоминаний о моем папе касаются его после несчастного случая, потому что мне еще не было трех лет, когда он получил травму», — сказал Уилл Рив. «Поэтому увидеть всю его жизнь до того времени, изложенную так поэтично, кинематографично и достоверно нашими замечательными режиссерами, стало для меня настоящим подарком».

Кристофер Рив едва не умер после несчастного случая в 1995 году, связанного с верховой ездой. В результате полученных травм актер был парализован ниже шеи. Он умер в 2004 году.

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Документальный фильм выйдет на большой экран этой осенью. Он будет транслироваться в некоторых кинотеатрах 21 сентября, после чего состоится презентация на бис в день рождения Кристофера Рива, 25 сентября.

DC Studios не прокомментировала запрос относительно появления камео Уилла Рива.

Источник: variety

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