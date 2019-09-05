Syngenta купила украинскую IT-компанию Cropio – разработчика платформы для удалённого контроля угодий

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Корпорация Syngenta, которая занимается производством агропродукции для семян и защиты растений, купила украинскую IT-компанию Cropio. Отметим, компания была основана в 2011 году, а её штаб-квартира находится на Кипре, но штат разработчиков — украинцы. Всего в компании насчитывается 35 сотрудников.

Cropio развивает одноимённую агротехнологическую платформу для дистанционного контроля угодий — в том числе благодаря спутниковому мониторингу. Компания предлагает полный пакет услуг по подписке. Стоимость составляет примерно $3/гектар. Компания Cropio работает в 50 странах, но основной фокус сделан на Восточной Европе. Сейчас через платформу управляют площадью около 10 млн га.

Ни Syngenta, ни Cropio пока не разглашают стоимость сделки. Известно лишь, что после приобретения Cropio останется отдельной компанией.

По оценкам экспертов, годовая выручка Cropio может составлять около $7,5 млн, а EBITDA — до $2 млн. Дальнейшая оценка зависит от мультипликатора, на который согласились стороны, но эксперт оценивает покупку в $15-20 млн. Другие опрошенные представители индустрии дают больше — до $50 млн.

Источник: AIN