Take Two (владелица Rockstar Games) и Remedy судятся за логотип несмотря на совместную работу над ремейком Max Payne

В прошлом году Take Two (владелица Rockstar Games), подала в суд на Remedy Entertainment из-за, по их мнению, сходства логотипов компаний. Рассмотрение иска продолжается, а пикантности ситуации добавляет то, что Remedy и Rockstar вместе работают над ремейком Max Payne.

Центральное место в споре занимает утверждение Take Two, что у логотипа Remedy странное сходство с буквой R от Rockstar Games.

Это уже не первый спор Take Two на арене торговых марок. В прошлом году они оспаривали право на название игры It Takes Two от Hazelight Studios, продемонстрировав свой строгий подход к защите интеллектуальной собственности.

Издание RespawnFirst сообщает, что Remedy Entertainment показали логотип в апреле, а заявку на регистрацию торговой марки подали в мае, то есть через месяц после того, как показали его общественности.

Remedy Entertainment обнародовав логотип, заявила:

Пуля в букве R на старом логотипе олицетворяла эпоху Max Payne, но Remedy сейчас – это гораздо больше, чем одна игра; у нас есть целый портфель игр, новых и старых. Пора обновить и переосмыслить нашу визуальную идентичность, чтобы придать ей большую последовательность, продемонстрировать нашу эволюцию на протяжении многих лет и лучше выразить наше видение сегодняшнего Remedy.

Ситуация немного напоминает процесс Apple, посчитавшей, что груша на логотипе Prepear очень похожа на их яблоко.