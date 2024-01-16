Новости IT-бизнес 16.01.2024 в 18:05 comment views icon

Take Two (владелица Rockstar Games) и Remedy судятся за логотип несмотря на совместную работу над ремейком Max Payne

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Юрій Орос

Автор новин

Take Two (владелица Rockstar Games) и Remedy судятся за логотип несмотря на совместную работу над ремейком Max Payne

В прошлом году Take Two (владелица Rockstar Games), подала в суд на Remedy Entertainment из-за, по их мнению, сходства логотипов компаний. Рассмотрение иска продолжается, а пикантности ситуации добавляет то, что Remedy и Rockstar вместе работают над ремейком Max Payne.

Центральное место в споре занимает утверждение Take Two, что у логотипа Remedy странное сходство с буквой R от Rockstar Games.

Это уже не первый спор Take Two на арене торговых марок. В прошлом году они оспаривали право на название игры It Takes Two от Hazelight Studios, продемонстрировав свой строгий подход к защите интеллектуальной собственности.

Издание RespawnFirst сообщает, что Remedy Entertainment показали логотип в апреле, а заявку на регистрацию торговой марки подали в мае, то есть через месяц после того, как показали его общественности.

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Take Two (владелица Rockstar Games) и Remedy судятся за логотип несмотря на совместную работу над ремейком Max Payne

Remedy Entertainment обнародовав логотип, заявила:

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Пуля в букве R на старом логотипе олицетворяла эпоху Max Payne, но Remedy сейчас – это гораздо больше, чем одна игра; у нас есть целый портфель игр, новых и старых. Пора обновить и переосмыслить нашу визуальную идентичность, чтобы придать ей большую последовательность, продемонстрировать нашу эволюцию на протяжении многих лет и лучше выразить наше видение сегодняшнего Remedy.

Ситуация немного напоминает процесс Apple, посчитавшей, что груша на логотипе Prepear очень похожа на их яблоко.

Apple посчитала, что груша на логотипе приложения по планированию питания Prepear слишком похожа на ее яблоко, и подала иск

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