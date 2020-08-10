Apple посчитала, что груша на логотипе приложения по планированию питания Prepear слишком похожа на ее яблоко, и подала иск
Apple оспорила регистрацию товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания. Причина — груша, показанная на лого Prepear, слишком похожа на яблоко из логотипа Apple.
Нет, сегодня не первое апреля, и это не шутка. Компания Apple действительно подала соответствущую жалобу, требуя аннулировать разрешение Prepear на использование логотипа в виде стилизованной груши. В Apple рассмотрели в действиях Prepear, выбравшей в качество логотипа грушу, намеренную попытку «запутать потребителей, а также размыть уникальность и узнаваемость логотипа Apple».
«Знак заявителя представляет собой минималистичное изображение фрукта с направленным вправо листиком, который невольно ассоциируется с узнаваемым логотипом Apple в виде яблока и производит такое же коммерческое впечатление. Торговые знаки Apple настолько знамениты и узнаваемы, что сходства в логотипах перекрывают любые недостатки, внушая потребителям ложное представление о том, что Prepear имеет прямую или косвенную связь с Apple».
фрагмент из официального заявления Apple
Apple также подчеркивает, что Prepear
«Prepear, находясь в сфере естественного расширения бизнеса Apple и торговых марок Apple, предоставляет идентичные или очень похожие товары и услуги, связанные с компьютерным программным обеспечением, а также с здравоохранением, питанием и соцсетями».
Соучредитель Prepear Рассел Монсон создал петицию под названием Save the Pear from Apple! («Спасите грушу от Apple!»), чтобы привлечь внимание общественности к действиям Apple. В своем обращении он пишет, что Prepear это малый бизнес с пятью сотрудниками, которому не по силам бороться с такими компаниями, как Apple. На момент написания этих строк петиция собрала более 26 тыс. подписей.
«Большинство маленьких компаний не могут позволить себе потратить десятки тысяч долларов, чтобы бороться с Apple. Это ужасно — быть подвергнутым юридической атаке со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого. Мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы»
фрагмент из официального заявления Prepear
Остается вспомнить, что Apple далеко не первый раз защищает свои торговые знаки таким образом. Три года назад компания в судебном порядке запретила Pear Technologies зарегистрировать свой «фруктовый» логотип в виде груши. Также можно вспомнить разбирательство с итальянским производителем джинсов Steve Jobs.
Источник: The Verge