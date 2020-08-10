Apple посчитала, что груша на логотипе приложения по планированию питания Prepear слишком похожа на ее яблоко, и подала иск





Apple оспорила регистрацию товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания. Причина — груша, показанная на лого Prepear, слишком похожа на яблоко из логотипа Apple.

Нет, сегодня не первое апреля, и это не шутка. Компания Apple действительно подала соответствущую жалобу, требуя аннулировать разрешение Prepear на использование логотипа в виде стилизованной груши. В Apple рассмотрели в действиях Prepear, выбравшей в качество логотипа грушу, намеренную попытку «запутать потребителей, а также размыть уникальность и узнаваемость логотипа Apple».

«Знак заявителя представляет собой минималистичное изображение фрукта с направленным вправо листиком, который невольно ассоциируется с узнаваемым логотипом Apple в виде яблока и производит такое же коммерческое впечатление. Торговые знаки Apple настолько знамениты и узнаваемы, что сходства в логотипах перекрывают любые недостатки, внушая потребителям ложное представление о том, что Prepear имеет прямую или косвенную связь с Apple». фрагмент из официального заявления Apple

Apple также подчеркивает, что Prepear