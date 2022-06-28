Тарас Чмут («Повернися живим») заявил, что Украина получит американские боевые самолеты [видео]

Тарас Чмут, руководитель волонтерского фонда «Повернися живим», заявил о своей уверенности в том, что Украина получит американские самолеты. Об этом он рассказал в интервью украинской службы «Голоса Америки».

Тарас напомнил, что недавно фонд стал первой благотворительной организацией Украины, получившей лицензию на закупку товаров двойного и военного назначения, в том числе оружия. В интервью он также рассказал о том, какое еще западное вооружение необходимо Украине для защиты и эффективного контрнаступления и когда его можно ожидать от западных партнеров.

Напомним, что в рамках инициативы «Купи мне истребитель» благотворительного фонда «Авиация Галичины» украинцы собирают деньги на покупку б/у самолетов Су-25, Су-27 и МиГ-29 (уже собрано $180 тыс., нужно еще $2,5 млн). Однако украинские боевые пилоты говорят о том, что более логично было бы потратить эти деньги на покупку боевых самолетов НАТО (F-15, F-16 и др.).

В свою очередь в Конгресс США уже внесли законопроект, который позволит начать обучение украинских пилотов на F-16 и других самолетах НАТО.

Источник: «Голос Америки»