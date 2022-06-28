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Тарас Чмут («Повернися живим») заявил, что Украина получит американские боевые самолеты [видео]

Тарас Чмут («Повернися живим») заявил, что Украина получит американские боевые самолеты [видео]

Тарас Чмут, руководитель волонтерского фонда «Повернися живим», заявил о своей уверенности в том, что Украина получит американские самолеты. Об этом он рассказал в интервью украинской службы «Голоса Америки».

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«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Тарас напомнил, что недавно фонд стал первой благотворительной организацией Украины, получившей лицензию на закупку товаров двойного и военного назначения, в том числе оружия. В интервью он также рассказал о том, какое еще западное вооружение необходимо Украине для защиты и эффективного контрнаступления и когда его можно ожидать от западных партнеров.

Напомним, что в рамках инициативы «Купи мне истребитель» благотворительного фонда «Авиация Галичины» украинцы собирают деньги на покупку б/у самолетов Су-25, Су-27 и МиГ-29 (уже собрано $180 тыс., нужно еще $2,5 млн). Однако украинские боевые пилоты говорят о том, что более логично было бы потратить эти деньги на покупку боевых самолетов НАТО (F-15, F-16 и др.).

В свою очередь в Конгресс США уже внесли законопроект, который позволит начать обучение украинских пилотов на F-16 и других самолетах НАТО.

Источник: «Голос Америки»


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