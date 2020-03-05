TCL показала необычные складные телефоны: один со сгибающимся в двух местах экраном (он складывается втрое!), второй — слайдер с выдвижным экраном





Китайская компания TCL Group, которая давно владеет правами на марки BlackBerry, Palm и Alcatel, продолжает эксплуатировать тему складных смартфонов. Сегодня производитель неожиданно показал прототипы двух концептуальных складных смартфонов: один со сгибающимся в двух местах экраном, а второй — необычный слайдер с раздвижным экраном.

Как можно видеть на фото выше, первый пока безымянный смартфон оснащается сгибающимся сразу в двух местах экраном. Причем в одном месте экран будет складываться внутрь, как Galaxy Fold, а в другом — наружу по аналогии с Mate X. То есть, в сложенном состоянии пользователи будут иметь дисплей в три раза меньшей площади, чем в полностью разложенном. В конструкции используется два разных шарнира — DragonHinge и ButterflyHinge. Да, все три части экрана — одинаковы по площади. Сам гибкий экран разработан внутренним подразделением TCL-CSOT. Это панель AMOLED диагональю 10 дюймов. То есть, по сути, это планшет. В сложенном виде можно получить 6,65-дюймовое устройство с соотношением сторон 20,8:9 и разрешением 3K. Правда, толщина в сложенном виде, как можно видеть, приличная.

При взгляде на этот складывающийся втрое смартфон TCL невольно вспоминается аналогичный концепт Intel в том же Z-образном форм-факторе.

Другая гибкая конструкция еще более смелая. Это тот самый впечатляющий смартфон-слайдер с раздвигающимся экраном, который мы видели пару недель назад на рендерах. В сложенном состоянии устройство вызывает стойкие ассоциации c Xiaomi Mi Mix Alpha, но выделяется конструкцией бокового слайдера. Механизм обеспечивает возможность раздвинуть корпус в результате чего экран разворачиваемый AMOLED увеличивается с 6,75 до 7,8 дюйма. Механизм моторизирован и на данный момент концепция не допускает ручного толкающего движения. Для его активации предусмотрена специальная клавиша.

Основная камера представлена четырьмя модулями, расположенными вертикально в один ряд. Фронтальная камера — сдвоенная и врезана в экран.

При складывании/раскладывании пользовательский интерфейс меняется соответствующим образом, предоставляя дополнительные функции, такие как разделение экрана и широкие возможности многозадачности.

Есть еще и третий прототип складного смартфона TCL с экраном, складывающимся по горизонтальной оси. Он также выделяется необычным герметичным оформлением задней панели с цветовым переливом.

TCL не предоставил никаких подробностей касательно цен или сроков выпуска коммерческих версий смартфонов. Впрочем, это явно больше, чем концепт, учитывая, что производитель уже имеет рабочие прототипы устройств. С другой стороны, это не гарантирует их выпуск на рынок в виде серийных моделей.

Источник: GSM Arena, (2) и Engadget