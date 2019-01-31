Галерея дня: совершенно разные смартфоны Intel и Samsung с гибким экраном, которые можно складывать втрое

К настоящему моменту две компании (если говорить об именитых производителях) уже обозначили свои притязания на потенциально весьма перспективный сегмент складных смартфонов с гибкими экранами. Конечно же, мы говорим о Samsung и Xiaomi, причем у второй складной планшет-смартфон с экраном, сгибающимся с двух сторон (вот он), пока явно смотрится гораздо интереснее, чем устройство нынешнего лидера рынка (вот). Но уже сейчас доподлинно известно, что разработкой складных смартфонов, кроме Samsung и Xiaomi, занимаются LG, Motorola и Huawei. В сети уже есть немало соответствующих патентных изображений и рендеров на их основе, демонстрирующих варианты дизайна складных смартфонов упомянутых производителей (особый интерес вызывает Motorola RAZR 2019). На этой неделе стало известно о еще двух патентах на смартфоны складной конструкции, которые определенно достойны вашего внимания. Один из них оформила… Intel, что особенно интересно (процессорный гигант решил вернуться на рынок смартфонов?), а второй принадлежит Samsung. Оба описанных в патентах устройства одинаково интересны, но начнем с Intel.

Разработка Intel (пока мы судим только по иллюстрациям из патента и неофициальным рендерам) существенно отличается от всего, что мы видели до этого. Во-первых, по задумке, смартфон должен работать под управлением Windows, а не Android. Да, мы помним, что Microsoft давно ушла с рынка смартфонов, но неоднократно были слухи о перезапуске мобильной версии Windows 10.

Во-вторых, интерес вызывает складная конструкция с экраном, сгибающимся в двух местах. В отличие от устройства Xiaomi, края экрана смартфона Intel не заламываются полностью назад, а складываются таким образом, что устройство принимает форму призмы и может устойчиво стоять на ровной поверхности. В данном случае невольно вспоминается режим работы Tent («Презентация», «Палатка», «Домик», кто как называет) в моделях трансформируемых ноутбуков.

Наконец, в-третьих, поддержка стилуса, которые можно хранить в одной из «складок» смартфона.

Изобретатели Intel явно не только разрабатывают новые технологии, но и сразу продумывают варианты их использования, что можно только поприветствовать.

Что касается патента Samsung, он описывает конструкцию складного смартфона с гибким экраном, нацеленного на геймеров. То есть, есть вероятность, что в будущем Samsung может первой выпустить не только гибкий смартфон, но еще и гибкий игровой смартфон.

По задумке инженеров дизайнеров, смартфон будет складываться втрое и получит встроенный геймпад с крестовиной D-Pad слева и набором кнопок справа. Последний хотят разместить на самой меньшей отгибающейся части экрана таким образом, чтобы он оставался незаметным при других не игровых сценариях использования. Собственно, лучше всего понять, как должен складываться экран потенциального складного игрового смартфона Samsung дают приложенные к патенту иллюстрации. Что интересно, сделано все так, что играть можно как при полностью раскрытом экране, так и при сложенном вдвое. Дело за малым — реализовать все это в реальном потребительском устройстве.

Как скоро эти и подобные разработки найдут применение в серийных устройствах — неизвестно. Само по себе наличие патентов, как всегда, ничего не гарантирует, а лишь подтверждает факт разработки того или иного устройства, что также немаловажно.

Источник: letsgodigital (1 и 2)