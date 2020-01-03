Telegram добавил проверку на подлинность исходного кода, новый редактор тем с градиентами и отправку сообщений при появлении получателя онлайн

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Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram на днях выпустила довольно большое обновление основных версий своих приложений. Оно приносит поддержку подкастов и аудиокниг, возможность проверки подлинности исходного кода ПО, градиентные цвета для фонов и сообщений, отправку отложенных сообщений при появлении получателя в сети и много чего другого.

Общие нововведения Telegram 5.13 для iOS и Android

Теперь при большом желании и наличии соответствующих навыков можно удостовериться, что его версия Telegram собрана в точности из того открытого исходного кода, что опубликован в репозиториях на GitHub. Telegram стал первым мессенджером с возможностью сопоставления исходного кода ПО в App Store или Google Play и GitHub. Подробная инструкция о том, как это сделать, находится по ссылке;

Редактор тем обновлен до версии 2.0 и позволяет самостоятельно настроить градиентные цвета фонов, сообщений, или выбрать из нескольких примеров;

Теперь пользователь может отправлять отложенные сообщения при появлении получателя в сети (если отправителю разрешено видеть статус получателя);

В новом интерфейсе для отправки геопозиции стало удобнее выбирать локации;

В ночной режим и обратно теперь можно переключиться прямо из меню слева. При просмотре геопозиции в ночном режиме используются стильные темные карты;

Для подкастов и аудиокниг длительностью более 20 минут появилась возможность возобновления прослушивания с того момента, где оно было прервано. Также появилась регулировка скорости воспроизведения (пока можно только ускорять на 2x);

При поиске сообщений в диалоге, канале или чате появилась возможность просмотреть все найденные сообщения списком. На iOS теперь также можно выделять сообщения, не закрывая подменю поиска;

Обновлены анимации при прокрутке профилей, переключении между сообщениями в чате, использовании глобального поиска и закреплении архива;

Отключение функции Raise to Speak теперь выключает запись ответа после прослушивания голосового сообщения.

Источник: Telegram