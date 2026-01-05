Новости Софт 05.01.2026 comment views icon

Telegram обновился: дизайн с "жидким стеклом" в стиле iOS и краткое изложение сообщений от ИИ

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ

Telegram начал 2026 год с первого обновления. Мессенджер обновил дизайн в стиле «жидкого стекла» по примеру iOS и добавил сжатый перевод сообщений от искусственного интеллекта.

В Telegram появились прозрачные элементы и плавные эффекты прямо в интерфейсе. Подобное обновление критиковали пользователи iOS, после чего Apple выпустила патч с переключателями. Поэтому во избежание подобных проблем пользователи смогут сами настраивать эти эффекты. В меню «Настройки > Экономия энергии» можно уменьшить анимации, чтобы приложение работало быстрее и батарея держала дольше.

Также в Telegram-каналах теперь можно быстро получить короткий перевод длинных текстов. Достаточно одного нажатия, чтобы сверху появлялось краткое изложение. То же работает в страницах с «Мгновенным просмотром».

Эта функция работает на открытых ИИ-моделях, которые запускаются через сеть Cocoon. Она шифрует все запросы, чтобы данные пользователей не хранились и не попадали в сторонние сервисы. Платформа добавляет, что Cocoon можно интегрировать и в другие приложения с ИИ. Документация для разработчиков уже доступен.

Отдельно мессенджер подвел итоги 2025 года. За год сервис выпустил более 75 новых функций в рамках 13 крупных обновлений. В среднем обновления выходили раз в 26 дней, а в отдельные периоды с паузой всего 8 дней, в том числе при запуске защищенных групповых звонков и площадки для продажи подарков.

Источник: Telegram

