Людям, потерявшим работу из-за ИИ, будут платить по $1000 ежемесячно

Катерина Левицкая

Людям, які втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця

В США запустили программу AI Dividend, которая предусматривает выплату базового дохода для людей, потерявших работу из-за ИИ.


Программа была запущена некоммерческими организациями AI Commons Project и What We Will с целью поддержать людей в условиях экономики, где все большую роль играет ИИ. Ее участники будут получать по $1000 в течение года — без всяких условий по трудоустройству и отчетности.

В настоящее время выплаты предусмотрены для 25-50 человек и привлечено около $300 тысяч финансирования. В течение 2026 года фонд планируют увеличить до $3 млн: в том числе за счет компаний, развивающих ИИ.

Одна из инициаторов проекта, инженер-программист Кейтлин Корт, говорит, что проблема стала очевидной, когда выпускникам ее курсов по программированию стало все сложнее находить работу. По ее словам, спрос на джуниоров снизился, поскольку компании активно внедряют ИИ-ассистентов программирования, в частности Microsoft Copilot и Claude.

«Вакансии, которые видят студенты, часто выглядят унизительно. И на самом деле не позволяют выполнять реальную работу по программированию. Их просят проверять части кода, созданные ИИ», — говорит она.

Одним из сторонников идеи базового дохода был глава OpenAI Сэм Альтман. Еще в 2016 году он запустил эксперимент, в рамках которого тысяча человек получали по $1000 в месяц. Исследование в конце концов выявило, что базовый доход давал людям больше гибкости в расходах и незначительно сократил рабочее время, хотя физического здоровья это не улучшило, как и не предоставило долгосрочной финансовой стабильности.

В 2024 году Альтман предложил другую концепцию — так называемые «универсальные базовые вычисления». Согласно ей пользователь получает определенную часть вычислительных ресурсов ИИ, которую может использовать по своему усмотрению или даже продавать.

Ранее экс-советник OpenAI Майлз Брундейдж предположил, что рост экономики благодаря ИИ позволит повысить базовый доход до $10 000. Один из «крестных отцов» технологии Джеффри Хинтон назвал такие выплаты необходимыми, а руководитель Anthropic Дарио Амодей считает, что раздачи денег будет недостаточно для решения проблемы.

Источник: Techspot

