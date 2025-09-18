"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты

С релизом публичной версии iOS 26 на Reddit появились многочисленные жалобы владельцев Apple iPhone, которые утверждают, что новый дизайн Liquid Glass вызывает у них тошноту — в буквальном смысле слова.

Согласно сообщениям, «жидкое стекло», особенно при использовании темных обоев или темной темы, приводит к «наклону определенных ярлыков», в результате чего пользователи испытывают головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

Один описал обновление как «оптический кошмар», другой — как способ мгновенного опьянения. Подтвердил оптическую иллюзию и редактор Gizmodo Рэймонд Вонг:

«Чтобы создать эффект стекла и все его отражающие и мерцающие свойства, iOS 26 заставляет каждую иконку на главном экране iPhone отображать легкое свечение в верхнем левом и нижнем правом углах. Это дает легкий эффект параллакса Параллакс — эффект смещения изображения видимого объекта. Он может возникнуть если вы вдруг сдвинулись в сторону и ваш глаз сместился с оптической оси прицела. во время наклона iPhone. На фоне большинства обоев главного экрана, особенно ярких, значки программ не выглядят скошенными, но все меняется с чисто черными обоями и значками, установленными на «Темный», «Прозрачный» или «Тонированный» режимы. Меня это немного дезориентирует и раздражает, если я смотрю на главный экран дольше нескольких секунд».

Выход есть: во-первых, придерживаться стандартного стиля ярлыков и использовать яркие обои; еще один вариант — включить опцию «Уменьшить прозрачность» (Настройки > Доступность > Размер дисплея и текста > Уменьшить прозрачность), и заодно подкорректировать контрастность (в том же разделе).

Сама Apple пока не предоставила никаких комментариев.

Следует отметить, что это не единственные жалобы на новый дизайн: ранее пользователи отмечали, что анимации работают медленно (особенно на более старых iPhone), постоянно меняющиеся цвета отвлекают внимание, базовые действия требуют слишком много нажатий, а отдельные уведомления трудно прочитать сразу.

Источник: TechRadar, Macrumors, Gizmodo