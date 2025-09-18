Новости Софт 18.09.2025 comment views icon

"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Оптичний кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводить власників Apple iPhone до нудоти

С релизом публичной версии iOS 26 на Reddit появились многочисленные жалобы владельцев Apple iPhone, которые утверждают, что новый дизайн Liquid Glass вызывает у них тошноту — в буквальном смысле слова.

Согласно сообщениям, «жидкое стекло», особенно при использовании темных обоев или темной темы, приводит к «наклону определенных ярлыков», в результате чего пользователи испытывают головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

"Оптичний кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводить власників iPhone до нудоти
На фото можно заметить «шаткое» положение ярлыков. Предоставлено: tantunidevourer

Один описал обновление как «оптический кошмар», другой — как способ мгновенного опьянения. Подтвердил оптическую иллюзию и редактор Gizmodo Рэймонд Вонг:

«Чтобы создать эффект стекла и все его отражающие и мерцающие свойства, iOS 26 заставляет каждую иконку на главном экране iPhone отображать легкое свечение в верхнем левом и нижнем правом углах. Это дает легкий эффект параллаксаПараллакс — эффект смещения изображения видимого объекта. Он может возникнуть если вы вдруг сдвинулись в сторону и ваш глаз сместился с оптической оси прицела. во время наклона iPhone. На фоне большинства обоев главного экрана, особенно ярких, значки программ не выглядят скошенными, но все меняется с чисто черными обоями и значками, установленными на «Темный», «Прозрачный» или «Тонированный» режимы. Меня это немного дезориентирует и раздражает, если я смотрю на главный экран дольше нескольких секунд».

Выход есть: во-первых, придерживаться стандартного стиля ярлыков и использовать яркие обои; еще один вариант — включить опцию «Уменьшить прозрачность» (Настройки > Доступность > Размер дисплея и текста > Уменьшить прозрачность), и заодно подкорректировать контрастность (в том же разделе).

Сама Apple пока не предоставила никаких комментариев.

Следует отметить, что это не единственные жалобы на новый дизайн: ранее пользователи отмечали, что анимации работают медленно (особенно на более старых iPhone), постоянно меняющиеся цвета отвлекают внимание, базовые действия требуют слишком много нажатий, а отдельные уведомления трудно прочитать сразу.

Все слухи об Apple iPhone 18 Pro: дизайн предшественника сохранят, но зона MagSafe станет «полупрозрачной»

Спецпроекты
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам

Источник: TechRadar, Macrumors, Gizmodo 

Популярные новости

arrow left
arrow right
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки
Огромная утечка устройств Apple и комментарии Марка Гурмана
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Apple сможет спасти производство Intel интересным способом
Виноват iPhone: выпуск смартфонов Xiaomi 16 отменен, в сентябре презентуют Xiaomi 17
Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение
Sony представила Xperia 10 VII с блоком камер как у Pixel и широкими ретрорамками за €449
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Google Pixel 10 Pro могут снимать 12-битное видео 4K RAW — как включить скрытую возможность
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
Все слухи об Apple iPhone 18 Pro: дизайн предшественника сохранят, но зона MagSafe станет "полупрозрачной"
"Это же было уже": флагман Xiaomi 16 Pro Max появился на первых фото
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
С iOS 26 все Apple iPhone 17 и Air получили умный режим экономии времени работы от аккумулятора
Apple iOS 26 разблокировала для iPhone 16 беспроводную зарядку Qi2 25 Вт, — но не у всех
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить