Новости ИИ 31.03.2026

ИИ-бота Bluesky для настройки ленты заблокировали 125 000 человек в день запуска: больше только у Джей Ди Вэнса

Катерина Левицкая

Редактор новостей

ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску — більше лише у Джей Ді Венса

Новый инструмент Bluesky с искусственным интеллектом, который позволяет настроить алгоритмы ленты, стал одним из «самых заблокированных» аккаунтов в соцсети, сообщает TechCrunch.


ИИ-помощник Bluesky Attie, представленный выходными на конференции Atmosphere, позволяет создавать персонализированную ленту с помощью простых текстовых запросов и работает на модели Claude от Anthropic с использованием AT Protocol.

Впрочем, восприятие было далеким от того, на что надеялись в компании: едва ли не сразу аккаунт Bluesky Attie заблокировали около 125 000 пользователей. В настоящее время, это второй наиболее заблокированный аккаунт в соцсети, который уступает лишь странице вице-президента США Джей Ди Венса (180 000 блокировок), хотя и обошел аккаунт Белого дома (122 000 блокировок).

ШІ-бота для налаштування стрічки Bluesky заблокували 100 тис. людей у день запуску — більше лише у Джей Ді Венса
5 самых заблокированных учетных записей на Bluesky на 30 марта 2026 года. Источник: ClearSky

Bluesky — это децентрализованная социальная сеть и платформа микроблогов, которая запустилась в 2023 году при поддержке Джека Дорси, как альтернатива Twitter после прихода в компанию Илона Маска. В настоящее время Bluesky насчитывает около 43 млн учетных записей, которые в основном выбрали соцсеть, чтобы отдохнуть от интернета, наполненного ботами и лентами с ИИ. Вполне понятно, почему запуск Attie воспринимается как предательство.

Боссы компании этого мнения, кажется, не разделяют. Джей Грейбер, директор по информационным технологиям в Bluesky, написал в блоге, что «ИИ должен служить людям, а не платформам», а инструмент Attie наоборот позволит, чтобы «слопа в лентах стало меньше».


«Сейчас ИИ подрывает человеческую деятельность, одновременно улучшая ее», — написал Грейбер. «Распространение низкокачественного контента, созданного ИИ, делает публичные социальные сети более шумными и менее надежными в то время, когда нам нужна точная информация как никогда раньше. Сигнал становится все труднее найти именно тогда, когда он наиболее важен».

Ранее ITC писал, что YouTube запустил ИИ-резюме к видео на главной странице, а Википедия запретила авторам использование LLM для создания и редактирования статей.

Без эксклюзива: Instagram позволит удалять себя из списка "Близких друзей"
МИД Украины прекратило использование ИИ-спикера Виктории из-за неэффективности
ИИ-генератор видео Sora станет встроенной функцией ChatGPT
YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео
ИИ без границ: Anthropic добавила в Claude импорт диалогов с другими чат-ботами
Microsoft потеряла $440 млрд за один день: инвесторов испугали расходы на ИИ
Смартфонов за $100 не будет: кризис памяти повлечет самое большое падение поставок за более чем 10 лет
Дата-центры США будут "выпивать" ежедневно столько же воды, сколько потребляет весь Нью-Йорк, уже к 2030 году
Приложения Smart TV незаметно собирают веб-данные пользователей для обучения ИИ
"Никаких приложений не будет: только ИИ-агенты", — СЕО Nothing Карл Пей о будущем смартфонов
Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Китайские ИИ-модели захватили 61% глобального рынка: MiniMax и Moonshot уже опередили Claude, ChatGPT и Gemini
Людям, потерявшим работу из-за ИИ, будут платить по $1000 ежемесячно
Брать или нет? Украинец запустил онлайн-сервис проверки смартфонов "на проблемы" перед покупкой
Журналист два дня работал на ИИ с платформы RentAHuman, но не получил ни цента
ИИ-паранойя заставила разработчика обновить персонажей в игре, чтобы больше напоминали человеческую работу
ИИ-боты достали Reddit: платформа хочет ввести ID-верификацию пользователей
Gemini теперь знает вас лучше: Google запускает персонализацию бесплатно
Кризис отменяется: Google изобрел квантовый алгоритм сокращения объема памяти для ИИ в 6 раз
Новая ИИ-система выявляет 3 признака риска ДТП по лицу водителя с точностью более 90%
