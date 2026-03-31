ИИ-бота Bluesky для настройки ленты заблокировали 125 000 человек в день запуска: больше только у Джей Ди Вэнса

Новый инструмент Bluesky с искусственным интеллектом, который позволяет настроить алгоритмы ленты, стал одним из «самых заблокированных» аккаунтов в соцсети, сообщает TechCrunch.





ИИ-помощник Bluesky Attie, представленный выходными на конференции Atmosphere, позволяет создавать персонализированную ленту с помощью простых текстовых запросов и работает на модели Claude от Anthropic с использованием AT Protocol.

Впрочем, восприятие было далеким от того, на что надеялись в компании: едва ли не сразу аккаунт Bluesky Attie заблокировали около 125 000 пользователей. В настоящее время, это второй наиболее заблокированный аккаунт в соцсети, который уступает лишь странице вице-президента США Джей Ди Венса (180 000 блокировок), хотя и обошел аккаунт Белого дома (122 000 блокировок).

Bluesky — это децентрализованная социальная сеть и платформа микроблогов, которая запустилась в 2023 году при поддержке Джека Дорси, как альтернатива Twitter после прихода в компанию Илона Маска. В настоящее время Bluesky насчитывает около 43 млн учетных записей, которые в основном выбрали соцсеть, чтобы отдохнуть от интернета, наполненного ботами и лентами с ИИ. Вполне понятно, почему запуск Attie воспринимается как предательство.

Боссы компании этого мнения, кажется, не разделяют. Джей Грейбер, директор по информационным технологиям в Bluesky, написал в блоге, что «ИИ должен служить людям, а не платформам», а инструмент Attie наоборот позволит, чтобы «слопа в лентах стало меньше».





«Сейчас ИИ подрывает человеческую деятельность, одновременно улучшая ее», — написал Грейбер. «Распространение низкокачественного контента, созданного ИИ, делает публичные социальные сети более шумными и менее надежными в то время, когда нам нужна точная информация как никогда раньше. Сигнал становится все труднее найти именно тогда, когда он наиболее важен».

Ранее ITC писал, что YouTube запустил ИИ-резюме к видео на главной странице, а Википедия запретила авторам использование LLM для создания и редактирования статей.