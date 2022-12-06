Telegram Premium собрал миллион подписчиков за пять месяцев — Павел Дуров обещает больше новых функций в 2023 году

В своем Telegram-канале Павел Дуров поделился достижением – платный вариант использования мессенджера, Telegram Premium, за 5 месяцев своего существования набрал более миллиона подписчиков. Дуров выразил восхищение сборами и тем, как доход от платной подписки поможет сделать Telegram более ценным для пользователей.

«В то время как некоторые другие приложения рассматривают своих пользователей как инструмент для максимизации дохода, мы рассматриваем доход как инструмент для максимизации ценности для наших пользователей».

Павел рассказал о том, что подписка помогает оплачивать трафик, серверы, выплачивать заработную плату сотрудникам и разрабатывать новые функции. Глава Telegram отметил, что доход от подписки вполне способен конкурировать со средствами, получаемыми от рекламы. Дуров подтвердил приверженность к пользовательски-ориентированному подходу и курсу на дальнейшее развитие функциональности. Вот перевод его поста:

«Прошел год с тех пор, как Telegram начал монетизацию, но результаты уже превзошли наши ожидания. В отличие от других приложений, мы подходили к рекламе с учетом конфиденциальности: мы решили, что никакие личные данные не должны использоваться для таргетинга, а продвигаемые сообщения должны показываться только в общедоступных каналах «один ко многим». Несмотря на это, наша реклама значительно превзошла рынок и вывела Telegram на путь к финансовой устойчивости. Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро превысил 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров подписки в социальных сетях, когда-либо запущенных. Несмотря на то, что это по-прежнему составляет лишь часть общего дохода Telegram, Telegram Premium неуклонно растет с каждым днем ​​и однажды сможет даже конкурировать с нашей рекламой. Будущее выглядит захватывающим. Дополнительные стратегии монетизации, о которых я говорил в предыдущих постах, уже приносят свои плоды, а функции, над которыми мы сейчас работаем, заложат основу для дальнейшего финансового роста Telegram в 2023 году. Благодаря успешной монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, трафик и заработную плату, необходимые для создания новых функций и поддержки существующих. В то время как некоторые другие приложения рассматривают своих пользователей как инструмент для максимизации дохода, мы рассматриваем доход как инструмент для максимизации ценности для наших пользователей.»

Также недавно была расширена функциональность аукциона Fragment на основе блокчейна TON. Теперь любые пользователи могут продавать и покупать имена, ожидаются и другие возможности. Павел Дуров выразил приверженность изначальным ценностям блокчейна и объявил о планах создания ряда децентрализованных сервисов.