Блокчейн-романтика: Дуров расширяет функции Fragment и планирует создание децентрализованных бирж и кошельков, призывая вернуться к истокам

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о существенном расширении функциональности аукциона Fragment на основе блокчейна TON и планах внедрения множества децентрализованных инструментов, включая кошельки «не связанные с хранением» и децентрализованные биржи.

В своем заявлении на Telegram-канале Durov’s Channel Павел жестко «проехался» по современной блокчейн-индустрии. Он упомянул пагубность централизованного подхода, ведущего к злоупотреблениям и потере денег на примере краха биржи FTX, назвал Ethereum все еще устаревшим и дорогим даже несмотря на недавние изменения, призвал исправить недостатки существующих неэффективных и устаревших платформ.

Текст сообщения призывает вернуться к изначальным ценностям технологии блокчейна – децентрализации, безопасности и простоте использования. Павел призывает, ни много ни мало, «вернуть власть народу» (people). Заявление содержит множество ярких идейных формулировок и мы приводим его перевод полностью:

«Блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, но в итоге оказалась в руках немногих, которые начали злоупотреблять своей властью. В результате многие люди потеряли свои деньги, когда FTX, одна из крупнейших бирж, обанкротилась. Решение очевидно: проекты на основе блокчейна должны вернуться к своим корням — децентрализации. Пользователи криптовалюты должны переключиться на транзакции без доверия и собственные кошельки, которые не полагаются на третью сторону. Мы, разработчики, должны увести блокчейн-индустрию от централизации, создавая быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения для масс. Сегодня такие проекты, наконец, осуществимы. Потребовалось всего 5 недель и 5 человек, включая меня, чтобы собрать Fragment — полностью децентрализованную аукционную платформу. Нам удалось это сделать, потому что Fragment основан на The Open Network или TON — блокчейн-платформе, достаточно быстрой и эффективной для размещения популярных приложений (в отличие от Ethereum, который, к сожалению, остается устаревшим и дорогим даже после недавних изменений). Fragment имел невероятный успех: менее чем за месяц было продано имен пользователей на 50 миллионов долларов. На этой неделе Fragment выйдет за рамки имен пользователей. Следующим шагом Telegram является создание набора децентрализованных инструментов, включая кошельки, не связанные с хранением, и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты. Таким образом, мы можем исправить ошибки, вызванные чрезмерной централизацией, которая подвела сотни тысяч пользователей криптовалюты. Времена, когда неэффективность устаревших платформ оправдывала централизацию, давно прошли. Когда такие технологии, как TON, раскроют свой потенциал, индустрия блокчейна наконец-то сможет выполнить свою основную миссию — вернуть власть народу.»

Ирония в том, что любые изменения и нововведения, внедряемые отдельно взятой компанией (такой, как Telegram) или небольшой группой уже базируются на централизованном подходе, опираясь на ее поддержку. В то же время приверженность Павла Дурова идее децентрализации выглядит искренней и последовательной. Остается надеяться, что ему удастся централизованно создать децентрализованные инструменты, свободные от недобросовестных манипуляций.