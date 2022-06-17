Феномен Telegram в Украине — с начала войны время использования мессенджера увеличилось в 8 раз

Telegram продолжает набирать популярность среди украинцев, став их новой повседневной привычкой. Если раньше среднестатистический пользователь уделял мессенджеру Павлу Дурову 5 минут в день, то с февраля этот показатель увеличился до 40 минут в день, свидетельствуют данные нового исследования Kantar CMeter.
Согласно результатам предыдущего апрельского рейтинга мобильных приложений Telegram прирос аудиторией +5%, увеличив свой охват среди пользователей смартфонов в Украине. За этот временной промежуток время пользования мессенджером увеличилось в 8 раз.
Активнее всего приложением Telegram пользовались в период с 28 февраля по 06 марта. Во время острейшей фазы военного вторжения, украинцы посвящали Telegram до 1 часа времени ежедневно. К концу апреля показатель уменьшился — до 30 минут в день.
Главный методолог Kantar Украина Антон Пигида объясняет феномен популярности применения тремя факторами:
- Это один из наиболее удобных способов получения новостей о текущей ситуации: появилось множество новостных Telegram-каналов, а также собственные правительственные Telegram — каналы, которые были внедрены для информирования населения.
- В первые дни вторжения большинство украинцев использовали мессенджер по его основному назначению — поддержка связи и контактов со всеми своими родственниками, друзьями и коллегами. И
- Telegram служил одним из первых приложений для поддержания связи с теми, кто был вынужден бежать за границу.
По словам главного методолога Kantar, этот кейс показывает пример того, какую важную роль играют современные технологии в поддержке интеграции общества.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину мессенджер Telegram работал с большими перебоями и заметными «тормозами» – тогда разработчики объясняли это «беспрецедентной нагрузкой» на европейский кластер серверов. В то же время был момент, когда основатель Telegram Павел Дуров сообщил о возможности ограничения работы мессенджера в Украине и России на время войны — после волны критики он почти сразу отказался от этой идеи. Telegram готовится к запуску платной премиумверсии, которая предложит дополнительные возможности за $5 в месяц — ее запуск должен состояться до конца этого месяца.
В Telegram к концу месяца появится подписка Premium с премиум-возможностями — за $5 в месяц