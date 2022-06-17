Феномен Telegram в Украине — с начала войны время использования мессенджера увеличилось в 8 раз

Telegram продолжает набирать популярность среди украинцев, став их новой повседневной привычкой. Если раньше среднестатистический пользователь уделял мессенджеру Павлу Дурову 5 минут в день, то с февраля этот показатель увеличился до 40 минут в день, свидетельствуют данные нового исследования Kantar CMeter.

Согласно результатам предыдущего апрельского рейтинга мобильных приложений Telegram прирос аудиторией +5%, увеличив свой охват среди пользователей смартфонов в Украине. За этот временной промежуток время пользования мессенджером увеличилось в 8 раз.

Активнее всего приложением Telegram пользовались в период с 28 февраля по 06 марта. Во время острейшей фазы военного вторжения, украинцы посвящали Telegram до 1 часа времени ежедневно. К концу апреля показатель уменьшился — до 30 минут в день.

Главный методолог Kantar Украина Антон Пигида объясняет феномен популярности применения тремя факторами: