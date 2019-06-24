Telegram запустил геочаты для общения с пользователями поблизости и разрешил передавать права на каналы





В минувшее воскресенье команда разработчиков популярного мессенджера Telegram представила очередное обновление, которое приносит несколько примечательных новшеств.

Во-первых, разработчики сделали так, чтобы пользователям было максимально просто обмениваться контактами. Вверху каждого нового чата теперь есть кнопка «Добавить в контакты», которая позволяет быстро добавить написавшего вам пользователя в свой список контактов Telegram без необходимости ввода его номера.

Во-вторых, в Telegram появились геочаты — это специальные чаты с привязкой к геолокации для обсуждения интересных тем между пользователями, находящимися неподалеку. Функциональность стала доступна одновременно на Android и iOS. Работает все в точности так, как и ожидаешь: любой желающий может создать геочат, указав тему и радиус покрытия. Чтобы вступить в один из локальных чатов, необходимо выбрать в боковом меню вкладку «Контакты» и перейти в раздел «Найти людей неподалеку».

Минимальный радиус геолокации — 100 метров, максимальный — 12 километров. Количество участников геочата не ограничено, при этом не нужно делиться номером телефона или давать свои контактные данные.

Наконец, в-третьих, Telegram разрешил передавать права на каналы и группы в мессенджере. Чтобы передать права конкретному контакту, достаточно нажать на кнопку Transfer Ownership (передача прав). После нажатия появится диалоговое окно с предупреждением о том, что вы добровольно лишаетесь прав на канал или группу и передаете управление другому человеку. Эта возможность будет в первую очередь полезна бизнесу — популярные Telegram-каналы приносят немалый доход благодаря рекламе, что делает их довольно привлекательным активом для перепродажи.

Источник: Telegram