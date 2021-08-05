Темная тема Google Maps теперь доступна и на iOS





Спустя полгода с момента релиза на Android и почти два года после выпуска iOS 13 и iPadOS 13 c общесистемной темной темой.

Темная тема в Google Maps на iOS станет доступна по всему миру «в ближайшие недели». Проверить доступность опции можно в «Настройках». Включить ее можно в меню настроек в соответствующем пункте. В комментарии The Verge представитель Google упомянул возможность автоматического переключения между светлой и темной темой в зависимости от общих системных настроек.

В августе Google Maps для iOS получит еще несколько функций, помимо темной темы. В приложении появится поддержка виджетов с двумя первыми вариантами: один — для отображения дорожной обстановки рядом с пользователем, а другой — персонализированные ярлыки для панели поиска Google Maps и таких мест, как дом или рестораны неподалеку. Набор ярлыков формируется на основе множества факторов, таких как местоположение, сохраненные места, интересы и прошлые поисковые запросы.

Еще одно новшество Google Maps — интеграция с iMessage для обмена геолокацией в реальном времени с друзьями с помощью кнопки Google Maps в приложении «Сообщения». По умолчанию доступ будет сохраняться в течение часа, но при желании его можно продлить на срок до трех дней. Также можно в любой момент прекратить обмен геолокацией с тем или иным человеком.