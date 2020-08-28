Теперь и телевизоры. Видеочат Google Duo станет доступен на Android TV
Буквально на прошлой неделе Google перенесла сервис видеоконференций Meet на телевизоры через Chromecast. Теперь же стало известно, что видеочаты Google Duo тоже станут доступны прямо с экрана телевизора, причем здесь речь идет о выпуске отдельного приложения для Android TV. Его бета-версия выйдет в «ближайшие недели».
Напомним, приложение для видеозвонков Google Duo, которое сейчас входит в набор основных приложений для Android, было представлено более четырех лет назад в рамках I/O 2016, а в прошлом году Google видеочаты Duo добрались и до ПК. Теперь же они придут и на телевизоры благодаря общим усилиям Google по расширению своих коммуникационных сервисов. Это весьма неожиданная новость на фоне недавних слухов, что в будущем Google планирует закрыть Duo, заменив его на схожий по функциональности сервис для видеозвонков Meet. Похоже, эти данные были неточными.
В Google Duo посредством видеосвязи можно проводить как персональные встречи, так и групповые с количеством участников до 32 человек. И возможность использовать более крупных экранов именно для групповых видеозвонков лишней точно не будет. Да, далеко не во всех телевизорах есть встроенные камеры, но в таком случае можно купить внешнюю веб-камеру с подключением по USB.
Как и Meet, Google Duo уже работает на Nest Hub, Nest Hub Max и других умных дисплеях, использующих платформу Google. Это расширение явно поможет Google Duo в условиях жесткой конкуренции со стороны Zoom и Microsoft Teams.
Когда выйдет финальная версия Google Duo для Android TV, разработчики не уточняют.
Источник: Google