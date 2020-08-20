В Google Duo появилась поддержка субтитров для записанных видео- и аудиосообщений

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Google сообщила о внедрении поддержки субтитров в приложении для видеозвонков Duo для записанных видео и голосовых сообщений.

Теперь во всех записанных аудио- и видеосообщениях, отправляемых через Google Duo, будут отображаться субтитры (в нижней части экрана). Эта функциональность отличается от стандартной функции Live Caption («Живых субтитров») в Android, которая автоматически преобразует речь в текст. Функция автоматических субтитров в Duo работает только с записанными сообщениями.

In a noisy place? No problem. Captions are now available on Google Duo, so you won’t miss a word of your video and voice messages. https://t.co/jqEvy9Vyn7 pic.twitter.com/gq5Z2ntn5P — Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2020

Как отмечает Google в анонсе, поддержка субтитров в Duo может быть полезна, когда нужно срочно прослушать сообщение в шумном месте. Кроме того, это отличное дополнение к списку специальных возможностей.

Новая функция уже доступна как для iOS, так для Android-версии приложения, причем от пользователей никаких действий не требуется, так как обновление выполняется автоматически на стороне сервера.

Буквально на днях появились слухи, что в будущем Google планирует закрыть Duo, заменив его на схожий по функциональности сервис для видеозвонков Meet.