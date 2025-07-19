Новости Украина 19.07.2025 comment views icon

Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы

Те военнообязанные, которые не обновили вовремя свои учетные данные, теперь могут спать спокойно — штраф за это нарушение им больше не грозит. Об этом сообщили в ТЦК и СП. Однако есть несколько нюансов. Так что давайте разбираться.

Напомним, все военнообязанные должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно было сделать через ТЦК, ЦНАП или в приложении «Резерв+». На прошлой неделе мужчины и женщины начали массово получать оповещения в «Резерв+» о наличии штрафа за несвоевременное обновление данных. При этом сообщения получали даже те, кто вовремя выполнил требования законодательства и обновил данные до 16 июля 2024 года.

Стоит заметить, сообщение о штрафах от ТЦК за несвоевременное обновление данных начали массово приходить именно перед завершением срока, в который мужчин можно было привлечь к ответственности за такое нарушение. Часть 7 статьи 38 КУоАП предусматривает, что административное взыскание за совершение правонарушений по статьям 210 и 210-1 может быть наложено не позднее одного года со дня его совершения.

Итак, 17 июля 2025 года истек срок, когда еще можно было привлечь людей к ответственности за такое нарушение. Теперь штраф за это не грозит. Об этом прямо сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии ресурсу Telegraf.

В то же время он отметил, что нарушителей все равно будут привлекать к ответственности. Их могут штрафовать по другим основаниям. Истомин предполагает, что большинство мужчин, которые не обновили учетные данные, имеют еще какие-то нарушения — например, не сообщали об изменении места жительства или не имели при себе военный документ. Поэтому штрафы могут быть по другим причинам.

«Я не могу представить ситуацию, что человек в течение всей своей жизни выполнял правила воинского учета, а вот именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней не выполнил. Если человек не выполнил это конкретное требование, то наверняка у него есть и другие нарушения», — заявил Роман Истомин.

Также он отметил, что штрафы, вынесенные до 16 июля 2025 года, остаются в силе. Их все равно придется оплатить.

Также в ТЦК напоминают: даже если срок для штрафа за обновление данных истек, это не значит, что можно расслабиться. При себе всегда надо иметь военно-учетный документ. Его надо демонстрировать работникам ТЦК и полиции.

И еще Истомин подчеркивает, что главная главная цель ТЦК — не штрафовать. Им важно, чтобы в базах была актуальная информация. Потому что во время войны самое главное — чтобы ВСУ имели подкрепление.

Что касается тех, кто все сделал правильно и вовремя обновил данные, однако все равно получил сообщение о штрафе через приложение «Резерв+», Минобороны и ТЦК дали советы.

Источник: Судебно-юридическая газета

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