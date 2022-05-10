Тернопольский ELEEK отгрузил ЗСУ первую партию электробайков «Елік Атом»

Тернопольский стартап ELEEK отгрузил ВСУ первую партию электробайков «Елік Атом», разработанных и изготовленных специально для нужд украинской армии, сообщает SUNDRIES.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Эта модель была создана специально под нужды армии с учетом пожеланий и замечаний военных после испытания предыдущей версии электробайка в боевых условиях.

Прежде новую версию оборудовали выходом на 220 В, подходящим к любому штатному зарядному устройству. Это позволит бойцам не брать в рейды дополнительные павербанки.

Технические характеристики электробайка «Элик Атом»:

максимальная скорость: 90 км/ч;

максимальный пробег на одном заряде: 100–150 км;

номинальная мощность двигателя: 3000 Вт.

Каждый электробайк стоит около 127 тыс. грн. Сейчас донаты на новую партию собирает Вадим Игнатов, заместитель председателя правления по PR и коммуникациям в Украинской ассоциации участников рынка электромобилей.