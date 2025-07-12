Tesla теряет позиции в Китае: продажи упали на 30%, конкуренты наступают

Tesla еще недавно оставалась флагманом электромобильной индустрии. Но ситуация стремительно меняется. Компания сталкивается с падением продаж в США и Европе. На этом фоне растет зависимость Tesla от Китая — своего второго по важности рынка и ключевого центра производства. Однако теперь Tesla теряет влияние и в КНР, а китайские производители электромобилей, такие как BYD, не только догнали, но и начали перегонять американскую компанию по цене и функциональности.

По данным Wall Street Journal, в последнее время доля рынка Tesla в Китае сокращается. В мае компания продала в этой стране на 40 тыс. авто меньше, чем в тот же период прошлого года. Падение продаж составляет существенные 30%. И это не единичный случай, а часть более широкой тенденции, которая наблюдается в разных регионах.

Еще несколько лет назад Tesla была символом инноваций, теперь же даже сами владельцы называют ее «устаревшей». Например, китаец Цян Ян продал свою Model 3, чтобы купить электромобиль Xiaomi SU7 — новую звезду местного рынка. Он сравнил Tesla с iPhone, который изначально был лидером рынка, а теперь может во многом проигрывать другим решениям с меньшей ценой.

«Они становятся невдохновенными и устаревшими и больше не имеют революционных функций», — говорит он.

Пока американская компания медлит с обновлением модельного ряда, рынок не ждет. Китайские производители электромобилей постоянно предлагают новые модели в разных ценовых сегментах. Это побуждает потребителей искать альтернативы.

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Свою роль играют и личные заявления Илона Маска. Его публичная поддержка крайне правых идеологий заметно ударила по имиджу бренда во многих странах. В Китае же бренд теряет не только любовь пользователей, но и благосклонность властей.

«Tesla остается важной для Китая, но поддержка местных компаний — приоритет», — пояснил консалтинг-эксперт, сотрудничающий с китайскими госструктурами.

Бывший вице-президент General Motors Майкл Данн считает, что Tesla в Китае уже движется к закату своей эры:

«Никогда не стоит списывать Маска и устойчивость Tesla со счетов, но ситуация непростая».

Дополнительное напряжение создает и то, что Tesla до сих пор не получила полного разрешения от китайских властей на запуск своей системы помощи водителю Full Self-Driving. Несмотря на это, компания уже начала внедрять эту систему, что вызвало недовольство официального Пекина. В то же время китайские конкуренты имеют больше времени, чтобы достичь аналогичного уровня.

Tesla также отменила планы по созданию новой модели, ориентированной на вкусы китайских потребителей, вместо этого решив экономить на текущем производстве. Это еще одна стратегическая ошибка на фоне растущей конкуренции.

И все это происходит в тот момент, когда руководство Tesla переживает период дезорганизации. Маск в очередной раз погружается в политику, объявляя о намерении создать новую политическую партию в США. Это вызывает беспокойство среди инвесторов и приводит к падению капитализации компании на десятки миллиардов долларов.

По мнению экспертов, Маск неправильно разыграл свои карты, не предусмотрев, что другие игроки смогут легко обойти Tesla на своем втором по важности рынке. По словам Билла Руссо, руководителя китайской консалтинговой компании Automobility, Маск совершил ту же ошибку, что и многие другие западные автопроизводители: «он недооценил способность Китая превзойти тебя в инновациях».

Источник: futurism