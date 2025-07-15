Илон Маск обещает «самую эпическую демонстрацию» Tesla до конца года — снова

Илон Маск снова обещает что-то впечатляющее — на этот раз «самую эпичную демонстрацию всех времен». Звучит амбициозно, как и большинство его заявлений. Но если посмотреть на предыдущие громкие обещания Tesla и Маска, не все они были выполнены. Особенно когда речь идет о демонстрации и запуске долгожданных моделей.

Прошлой ночью в соцсети X гендиректор Tesla Илон Маск написал, что только что побывал в Tesla Design Studio и увидел нечто настолько впечатляющее, что компания планирует провести «самую эпическую демонстрацию всех времен до конца года».

Just left the @Tesla design studio. Most epic demo ever by end of year. Ever. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

«Только что вышел из Tesla Design Studio. Самая эпическая демонстрация всех времен — до конца года. Всех времен.»

Когда-то подобные обещания от Маска вызывали восторг, но опыт учит относиться к ним осторожнее.

Еще в 2016 году Маск пообещал, что Tesla сможет выполнить демонстрационный полностью автономный заезд из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк до конца следующего года. Но 2017-й прошел без единой демонстрации. И даже в 2025 году Tesla до сих пор не может выполнить такую поездку.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Поскольку Маск упомянул именно Tesla Design Studio, где обычно работают над дизайнами авто и передовыми функциями, возникли предположения, что речь идет не об автономном управлении, а о чем-то другом.

Возможно, речь о новом поколении Tesla Roadster. Маск уже не раз обещал нечто подобное, но демонстраций так и не было. После презентации Roadster в 2017 году он говорил об установке на него воздушных ускорителей, которые должны были обеспечить рекордные характеристики на треке и даже дать возможность машине зависать над землей.

В 2019 году Маск заявил, что Tesla покажет демонстрацию таких возможностей до конца 2020 года. Прошло уже 5 лет, но Roadster так и не вышел на рынок, хотя изначально его запуск был запланирован еще на 2020-й. В 2021 году Маск перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на узкие места в глобальной цепочке поставок

В 2024-м Маск снова пообещал, что Tesla представит Roadster и покажет его в действии до конца года. Этого также не произошло. А генеральный директор компании вместо этого заявил, что Tesla «близка к завершению дизайна» в конце 2025 года.

Тем временем ситуация на рынке для Tesla стремительно ухудшается. Компания сталкивается с падением продаж в США, Европе и Китае.

Источник: electrek