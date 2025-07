Илон Маск обещает «самую эпическую демонстрацию» Tesla до конца года — снова

Илон Маск снова обещает что-то впечатляющее — на этот раз «самую эпичную демонстрацию всех времен». Звучит амбициозно, как и большинство его заявлений. Но если посмотреть на предыдущие громкие обещания Tesla и Маска, не все они были выполнены. Особенно когда речь идет о демонстрации и запуске долгожданных моделей.

Прошлой ночью в соцсети X гендиректор Tesla Илон Маск написал, что только что побывал в Tesla Design Studio и увидел нечто настолько впечатляющее, что компания планирует провести «самую эпическую демонстрацию всех времен до конца года».

Just left the @Tesla design studio.

Most epic demo ever by end of year.

Ever.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025