Tesla будет демонстрировать систему помощи водителю во время каждой продажи авто в США

Tesla усиливает продвижение технологий помощи водителю. Теперь сотрудники компании в Северной Америке должны установить и продемонстрировать соответствующие технологии, прежде чем передать автомобили покупателям. Это «жесткое требование», которое, по словам Илона Маска, замедлит поставки. В то же время оно может увеличить заработки компании при постоянных объемах продаж.

Маск поручил сотрудникам провести «короткую тестовую поездку» с клиентами, чтобы показать систему, которую Tesla рекламирует как Full Self-Driving (полное автономное управление). Об этом свидетельствует внутренняя записка, с которой ознакомились в Bloomberg. Работники также должны будут проверить любые автомобили, возвращенные из эксплуатации.

«Я знаю, что это замедлит процесс доставки, но, тем не менее, это жесткое требование», — отметил Маск, указав на неосведомленность с возможностями системы Tesla. «Это очень важно».

В записке Маск также заявил, что «почти никто на самом деле не понимает, насколько хорошо на самом деле работает (под наблюдением) FSD».

Этот шаг может побудить покупателей автомобилей на заказ Full Self-Driving. Сейчас Tesla продает эту опцию по цене $12 тыс. В маркетинговых материалах компания обещает, что «ваш автомобиль сможет самостоятельно ездить почти в любом месте с минимальным вмешательством водителя и будет постоянно совершенствоваться».

Тесла и Маск не прокомментировали эту информацию.

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Источник: bloomberg

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