Tesla готовится к запуску программы лизинга для Model 3, что позволит увеличить спрос

Те люди, для которых приобретение электромобиля Model 3 при цене стартовой комплектации $42900 кажется слишком дорогой покупкой, скоро смогут приобщиться к владению экологически чистым транспортом на более выгодных условиях. Как ожидается, в скором времени будет запущена возможно приобретения Tesla Model 3 на условиях лизинга.

Такой вывод можно сделать на основании внутреннего электронного письма, которое было разослано работникам на этой неделе. В нём говорится о подготовке сотрудников к запуску программы лизинга, старт которой должен состояться примерно через 2 недели. Хотя и отмечается, что точные сроки запуска программы ещё не определены, «но это точно произойдет после дат, указанных в этом документе».

Как ожидается, запуск программы лизинга позволит стимулировать спрос на новые электромобили Model 3. Ещё в прошлом году говорилось о возможности внедрения такой программы. Но тогда она не была запущена из-за опасений, что это вызовет снижение денежного потока, что было нежелательно на этапе запуска массового производства. Очевидно, теперь уже достигнут тот этап, когда влияние на финансовые показатели в результате запуска программы лизинга будет уже не столь критическим. Скорее всего, дата запуска программы будет выбрана таким образом, чтобы снизить её влияние на финансовые показатели текущего квартала.

Источник: Engadget