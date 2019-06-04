Tesla начала продавать фирменное беспроводное зарядное устройство на два смартфона для Model 3 по цене $125

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Tesla расширила свой ассортимент аксессуаров для смартфонов, предлагаемый покупателям электромобиля Model 3. Теперь автовладельцы имеют возможность заказать фирменную беспроводную зарядную панель, поддерживающую стандарт Qi. Таким образом, она может использоваться совместно с iPhone 8 и новее, Samsung Galaxy S7 и новее, Google Pixel 3 и 3XL, а также другими совместимыми устройствами.

Как и следовало ожидать от Tesla, зарядная панель отлично вписывается в интерьер автомобиля. Wireless Phone Charger позволяет заряжать два смартфона одновременно, поддерживает мобильные устройства «любых размеров» и оснащено нескользким покрытием.

И, вполне ожидаемо, фирменное зарядное устройство оказалось далеко не самым доступным решением. На текущий момент этот аксессуар продаётся по цене $125, а срок поставки составляет 2-3 недели. Сторонние продукты со схожими функциональными возможностями продаются по более доступной цене.

Ранее Tesla продавала только проводные зарядные устройства в качестве опционального аксессуара для Model 3. Они доступны в виде моделей с разъёмами Lightning, MicroUSB и USB-C. Кроме того, ранее компания также продавала беспроводное зарядное устройство под торговой маркой Tesla, хотя оно было портативным решение, а не разработанным специально для автомобилей Tesla.

Напомним, недавно Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 3.

Источник: Engadget