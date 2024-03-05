Новости Авто 05.03.2024 в 13:57 comment views icon

Tesla остановила работу Gigafactory Berlin из-за обесточивания. Подозревают саботаж экоактивистов

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Юрій Орос

Автор новостей

Tesla остановила работу Gigafactory Berlin из-за обесточивания. Подозревают саботаж экоактивистов

Tesla была вынуждена приостановить работу Gigafactory Berlin после значительного отключения электроэнергии, которое могло быть вызвано саботажем.

Это были тяжелые несколько недель для завода Tesla в Берлине, единственного завода автопроизводителя в Европе, передаёт Electrek. Во-первых, он был вынужден замедлить производство из-за проблем с поставками на фоне проблем с прохождением грузовых судов через Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив (выход из Красного моря) из-за гражданской войны в Йемене.

Tesla остановила работу Gigafactory Berlin из-за обесточивания. Подозревают саботаж экоактивистов

Затем местные жители Грюнхайде, муниципалитета, где расположена Tesla Gigafactory Berlin, проголосовали против расширения завода, которое требует вырубки более 100 гектаров леса. Параллельно экологические активисты разбили лагерь в лесу за пределами завода, чтобы попытаться остановить расширение.

В конце концов Tesla была вынуждена остановить производство и эвакуировать завод на фоне потенциальной угрозы саботажа энергоснабжения. По сообщению неизвестные подожгли высоковольтную опору между городами Штайнфурт и Гартманнсдорф рано утром во вторник, в результате чего около 2000 человек остались без электроэнергии, в том числе и Gigafactory в Берлине.

Министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген (ХДС) заявил о «вероломной атаке» на инфраструктуру электроснабжения. Пока никто не заявил о нападении, но ходят слухи, что целью нападения является Tesla, исходя из места и времени нападения, поскольку экологические активисты призывают к действиям против компании.

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Компания Tesla сообщила местным СМИ в Германии, что она обеспечила безопасность завода, но пока неясно, когда она сможет возобновить производство из-за ситуации с электроснабжением. После консультаций с поставщиком электроэнергии EDIS компания не ожидает быстрого перезапуска производства.

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