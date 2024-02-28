Tesla представит новое поколение Roadster в конце 2024 года. Это должна быть коллаборация Tesla и SpaceX

По словам Илона Маска Tesla представит новое поколение Roadster до конца 2024 года. По его мнению, презентация будет иметь шансы стать самой впечатляющей демонстрацией продукта всех времен. Это коллаборация Tesla/SpaceX.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Некоторые предсказывают, что это авто сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч менее чем за 1 секунду.

BREAKING: Tesla to unveil next-gen Roadster in late 2024. It’s a collaboration between Tesla and SpaceX. Deliveries aim to start in 2025. 0-60mph time is expected to be about 1 second. Elon: “I think this has a shot at being the most mind-blowing product demo of all time.” https://t.co/RNVAtnOvE7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 28, 2024

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Компания Tesla анонсировала четырехместный электромобиль Roadster в конце 2017 года. Изначально планировался запуск производства и продаж в 2020 году.

В 2021 году Маск перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на узкие места в глобальной цепочке поставок, передаёт Reuters. В 2023 году Tesla так и не начала продавать свой долгожданный электрический спортивный автомобиль, являющийся преемником первого автомобиля марки, который даже побывал в космосе.

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