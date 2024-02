Tesla представит новое поколение Roadster в конце 2024 года. Это должна быть коллаборация Tesla и SpaceX

По словам Илона Маска Tesla представит новое поколение Roadster до конца 2024 года. По его мнению, презентация будет иметь шансы стать самой впечатляющей демонстрацией продукта всех времен. Это коллаборация Tesla/SpaceX.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea

Некоторые предсказывают, что это авто сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч менее чем за 1 секунду.

BREAKING: Tesla to unveil next-gen Roadster in late 2024. It’s a collaboration between Tesla and SpaceX.

Deliveries aim to start in 2025. 0-60mph time is expected to be about 1 second.

Elon: “I think this has a shot at being the most mind-blowing product demo of all time.” https://t.co/RNVAtnOvE7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 28, 2024