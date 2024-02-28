Новости Авто 28.02.2024 в 12:01 comment views icon

Tesla представит новое поколение Roadster в конце 2024 года. Это должна быть коллаборация Tesla и SpaceX

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Юрій Орос

Автор новостей

Tesla представит новое поколение Roadster в конце 2024 года. Это должна быть коллаборация Tesla и SpaceX

По словам Илона Маска Tesla представит новое поколение Roadster до конца 2024 года. По его мнению, презентация будет иметь шансы стать самой впечатляющей демонстрацией продукта всех времен. Это коллаборация Tesla/SpaceX.

Некоторые предсказывают, что это авто сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч менее чем за 1 секунду.

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Компания Tesla анонсировала четырехместный электромобиль Roadster в конце 2017 года. Изначально планировался запуск производства и продаж в 2020 году.

В 2021 году Маск перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на узкие места в глобальной цепочке поставок, передаёт Reuters. В 2023 году Tesla так и не начала продавать свой долгожданный электрический спортивный автомобиль, являющийся преемником первого автомобиля марки, который даже побывал в космосе.Tesla представит новое поколение Roadster в конце 2024 года. Это должна быть коллаборация Tesla и SpaceX

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