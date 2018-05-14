Tesla приступила к поставкам Model 3 за пределы США

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Компания Tesla всё ещё испытывает трудности с производством электромобиля Model 3, но уже заметны признаки улучшения ситуации. Компания уже приступила к поставкам первых автомобилей этой модели за пределы США.

Первым получателем Model 3 за пределами США стал житель города Кингстон, Канада. Ещё в марте этого года появились первые намёки на скорую поставку электромобилей иностранным заказчикам, когда Tesla начала рассылать приглашения на покупку тем потребителям, которые оформили предварительные заказы на Model 3. Но точные сроки начал таких поставок не сообщались.

В Канаду поставляется первоначальная конфигурация, которая также была доступная и первым американским заказчикам. Она включает задний привод, батарею с большим запасом хода, а также интерьер с премиальным оформлением. Однако уже в скором времени компания начнёт принимать заказы и на полноприводную версию.

Очевидно, Tesla смогла устранить как минимум некоторые из проблем, с которыми она столкнулась в производстве Model 3.

Источник: Engadget