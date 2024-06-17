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По данным отдела полиции Фуллертона, электромобиль Tesla в режиме «автономного управления» врезался в припаркованную полицейскую машину. Во время аварии никто не пострадал. Однако на видео с бодикамеры полицейского видно, как он вынужден отбежать в сторону, чтобы избежать удара.

Согласно заявлению полиции, офицер в кадре регулировал движение в Фуллертоне, Калифорния, на перекрестке авеню В. Оранджторп и Кортни авеню после смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста. В сообщении отмечается, что у полицейской машины, которая блокировала движение, были включены проблесковые фонари, а на дороге было размещено несколько предупредительных сигналов. Только «благодаря быстрой реакции полицейского» удалось избежать новой катастрофы, поскольку Tesla в режиме «автономного управления» даже не пыталась тормозить. Полицейский вовремя заметил приближающийся к нему синий автомобиль и успел отбежать к обочине.

Имя человека, который находился за рулем Tesla, не называется. По словам полиции, водитель признался, что разговаривал по мобильному телефону во время аварии. Местная телевизионная станция транслировала кадры последствий, на которых видно разбитые Tesla и полицейскую машину.

Недавно название функции автономного управления Tesla Full Self-Driving (FSD) было изменено на Full Self-Driving (Supervised). Слово «Supervised» должно дать водителям понять, что использовать эту функцию надо «под присмотром», не полагаясь исключительно на технологии

Tesla не прокомментировала этот инцидент.

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Источник: gizmodo

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