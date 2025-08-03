Tesla виновна в смертельной аварии и должна заплатить $329 млн, — решение суда

Автопроизводитель Tesla проиграл дело во Флориде, США, и должен выплатить огромную компенсацию жертвам, их родственникам и государству. Естественно, речь идет об автопилоте.

Первоначальное требование истцов по делу, которое частично удовлетворил суд присяжных, составляло $345 млн. Согласно вердикту, Tesla признана частично ответственной за аварию и должна выплатить $129 млн компенсации убытков истцам, и еще $200 млн штрафных санкций.

В связи с путаницей в прессе (читатели могли видеть в заголовках суммы от $243 млн до $345 млн) сайт Electrek разъясняет, сколько именно денег должна Tesla. Компания должна заплатить только 33% компенсационных убытков, поскольку она была признана частично (на 33%) ответственной за аварию. Штрафные же санкции составляют $200 млн.

Решение суда стало огромным ударом для Tesla и большой победой для пострадавших в авариях, связанных с системами помощи водителю. Дело имеет особое значение, поскольку это первый случай гибели в результате противоправных действий, связанная с системами ADAS (автопилот и полное автономное управление), поскольку раньше суд оправдал компанию в деле с автопилотом. За последнее время Tesla внесудебно урегулировала два похожих дела, но в этом случае компания, очевидно, не захотела или не смогла уладить спор.

«Tesla разработала автопилот только для автомагистралей с контролируемым доступом, но намеренно решила не ограничивать водителей в его использовании в других местах, а Илон Маск заявил миру, что автопилот ездит лучше людей. Ложь Tesla превратила наши дороги в испытательные полигоны для их принципиально несовершенной технологии, подвергая опасности обычных американцев, таких как Найбель Бенавидес и Диллон Ангуло. Сегодняшний вердикт является справедливостью за трагическую смерть Найбела и пожизненные травмы Диллона, привлекая Tesla и Маска к ответственности за поддержку ажиотажа вокруг автономного вождения ценой человеческих жизней», — объясняет решение Бретт Шрайбер из Singleton Schreiber.

В случае с названными пострадавшими, Tesla признана частично ответственной за то, что ввела клиентов в заблуждение, создавая впечатление, что Autopilot может делать больше, чем на самом деле. В апреле 2019 года Джордж Макги управлял своей Model S на автопилоте в Ки-Ларго и внезапно уронил телефон и посмотрел вниз, чтобы его поднять. Тогда автомобиль проехал мимо знака остановки на Т-образном перекрестке и врезался в припаркованный Chevrolet Tahoe. 22-летняя Найбель Бенавидес Леон и ее парень Диллон Ангуло стояли рядом с припаркованным Tahoe. Бенавидес погибла, а Ангуло получил серьезные травмы.

Полиция обвинила Макги в неосторожном вождении, но семьи жертв подали иск как к водителю, так и на Tesla. Макги урегулировал дело с истцами, но Tesla нет, что и привело к этому судебному разбирательству. Tesla попыталась переложить всю вину на водителя, как обычно в случаях аварий, связанных с ADAS. С учетом того, что водитель признался в невнимательности, можно было бы подумать, что это будет легкое дело. Адвокат компании отметил, что подобное якобы могло произойти и происходит в любом авто. Однако комментарии Макги, возможно «потопили» Tesla в этом деле.

«Моя идея заключалась в том, что машина поможет мне, если у меня случится неисправность, если я что-то пропущу, если я ошибусь — что она сможет мне помочь. В этом случае я действительно чувствую, что она меня подвела».

Адвокаты Tesla сделали заявление в связи с вердиктом:

«Сегодняшний вердикт является неправильным и только снижает безопасность автомобилей и ставит под угрозу усилия Tesla и всей отрасли по разработке и внедрению технологий, которые спасают жизни. Мы планируем подать апелляцию, учитывая существенные юридические ошибки и нарушения во время суда. Несмотря на то, что это жюри присяжных признало, что водитель был преимущественно ответственным за эту трагическую аварию в 2019 году, доказательства всегда указывали на то, что именно водитель был исключительно виноват, поскольку он превышал скорость, держа ногу на педали акселератора и выключил автопилот, когда он искал свой телефон, не отводя глаз от дороги. Следует отметить, что ни один автомобиль в 2019 году, и ни один сегодня, не смог бы предотвратить эту аварию. Это никогда не касалось автопилота; это была выдумка адвокатов истцов, которые обвиняли автомобиль, тогда как водитель, с первого дня, — признал и взял на себя ответственность.»

В июне ITC.ua писал об аварии Tesla Cybertruck, в которой водитель сгорел заживо. Семья погибшего 10 месяцев пыталась урегулировать дело с компанией, но в конце концов обратилась в суд. В иске юристы пострадавших обосновывают, почему эта авария не произошла бы в правильно спроектированном электрокаре. Также в Канаде четверо пассажиров Tesla сгорели заживо, потому что не смогли открыть дверь.