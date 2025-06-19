Владелец Tesla Cybertruck сгорел при температуре 2760°C — иск обосновывает, что этого бы не произошло в нормальном электрокаре

Родственники погибшего пыталась договориться с Tesla о компенсации в течение 10 месяцев. Попытки потерпели неудачу, поэтому семья обратилась в суд.

47-летний Майкл Шихан из Техаса не смог выбраться из Cybertruck после того, как в прошлом году съехал в кювет и получил удар. Его смерть была ужасной и максимально мучительной: аккумулятор электропикапа вспыхнул с температурой 2760°C — достаточной для того, чтобы сокрушить кости. Издание The Independent пообщалось с адвокатом семьи, который работал промышленным инженером-дизайнером, прежде чем стать юристом.

«Он был на 8 дюймов [20 см] ниже, чем до сожжения. Это термический перелом. […] Это самая болезненная и самая долгая пытка из всех смертей. Будь то пар, огонь или электричество, нервы буквально подвергаются воздействию этого. Это ужасно. Если вы когда-нибудь были в ожоговом отделении больницы, вы могли бы услышать, как пациенты умоляют врачей дать им умереть, потому что боль так сильна», — рассказал адвокат Си Скотт Вест.

В иске говорится, что 25 апреля 2024 года Шихан приобрел новенький Cybertruck в автосалоне Tesla в пригороде Хьюстона Сайпресс, штат Техас. Только через 102 дня он ехал домой, когда авто съехало с дороги и врезалось в большую бетонную трубу, после чего «гипернеустойчивая» аккумуляторная система автомобиля перешла в режим «теплового взрыва» — цепной реакции коротких замыканий, которые в конечном итоге привели к неконтролируемому повышению температуры.

Утверждается, что это столкновение при нормальных условиях можно было бы пережить, но «дефектно разработанный» Cybertruck заблокировал водителя внутри.

После исчезновения электроэнергии водитель не смог открыть электрические двери Cybertruck обычным способом. Внешние дверные ручки также не работали, а ручки аварийного ручного открывания дверей в Cybertruck «необоснованно трудно найти в чрезвычайной ситуации», говорится в тексте. Адвокат говорит, что эстетика явно имела приоритет над функциональностью при проектировании модели.

«Вы не только едете [верхом] на 1325 кг аккумуляторов, но и дизайн этого «космического корабля» — палка с двумя концами», — отметил Вест

Иск настаивает, что Tesla могла бы выбрать использование более безопасных аккумуляторных элементов с более медленным распространением тепла, которые легкодоступны, что дало бы пассажирам больше времени после аварий. Это не повлияло бы на полезные свойства автомобиля, альтернативные конструктивные решения «были бы как экономически, так и технологически целесообразными».

Также утверждается, что Cybertruck «неустойчивые к столкновениям» из-за близости двигателей к аккумуляторным модулям, неправильных энергопоглощающих конструкций вблизи аккумуляторов и «неучета движения компонентов во время [аварии]». Кроме того, Tesla якобы предоставляет «недостаточно предупреждений или обучения пассажиров по безопасным процедурам выхода после аварии».

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Иск признает, что у Майкла Шихана было «некоторое количество алкоголя» в организме, но этот факт не привел бы к смертельному исходу. По мнению истцов, смерть вызвала именно халатность проектировщиков Tesla.

Адвокат вспоминает, что «чувствовал себя идиотом», когда впервые попал за руль Tesla. Он даже не сразу смог понять, как включить авто и выехать со стоянки, из-за чего простоял на ней 9 минут. Юрист отмечает, что всегда существует фактор человеческой ошибки, и инженеры должны были бы по крайней мере позаботиться о дополнительном обучении водителей, если не удалось сделать конструкцию проще.

«Я бы очень хотел, чтобы они избавили меня от дел с Tesla Cybertruck. Вот мой вызов Илону. Выкиньте меня из бизнеса. Сделайте эти транспортные средства настолько безопасными, чтобы мне больше не пришлось этого делать», — говорит Уэст.

Через три месяца после того, как Майкл Шихан погиб за рулем, трое студентов колледжа в Пьемонте, Калифорния, тоже потерпели смертельную катастрофу в Cybertruck, который съехал с дороги и врезался в дерево. Хотя одному из пассажиров удалось выбраться живым, пламя было настолько сильным, что спасатели не смогли добраться до остальных. В апреле юный баскетболист Алия Аренас, сын бывшей звезды НБА Гилберта Аренаса, был введен в искусственную кому из-за вдыхания дыма, после того, как Cybertruck попал в аварию в Лос-Анджелесе. В иске семья Шихана требует неопределенной денежной компенсации, которую должны установить присяжные.