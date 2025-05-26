Поворот не туда: Tesla на автопилоте внезапно съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась

Когда Tesla едет сама с использованием Full Self-Driving (FSD)… это не всегда идет по плану. Недавно произошла еще одна авария из-за «полного самоуправления», что ставит под сомнение безопасность самоуправляемых автомобилей Tesla на дорогах. Это событие подливает очередную порцию масла в пламя скепсиса относительно уровня готовности этой технологии.

На Reddit вирусно разошлось видео, где Tesla Model 3 с включенной функцией FSD внезапно съезжает с дороги, врезается в дерево и забор и переворачивается. Владелец авто по имени Уолли из Алабамы также поделился фотографией последствий аварии. Она демонстрирует серьезность инцидента — сработали подушки безопасности, в авто разбиты окна, повреждено металлическое ограждение.

Что именно стало причиной аварии — пока неизвестно. На видео видно только несколько теней от деревьев на асфальте и грузовик, который двигался навстречу. Именно после проезда автомобиля по встречной полосе руль электромобиля Tesla резко начал поворачиваться, машина слетела с дороги, задела дерево и перевернулась.

Этот инцидент — еще один в длинном списке непонятных или трагических ситуаций с функцией FSD, которую Tesla активно продвигает несмотря на многочисленные расследования регуляторов, судебные иски, десятки аварий и даже смертей.

Парадоксально, но несмотря на громкое название Full Self-Driving (буквально — полное самоуправление), система требует, чтобы водитель постоянно контролировал движение и был готов взять управление на себя в любой момент. Но, похоже, не все автовладельцы это понимают.

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«Я использовал FSD при каждой возможности, даже смотрел видео на YouTube, чтобы оптимизировать настройки», — рассказывает Уолли. «Мне нравилось, что машина может отвезти меня в Waffle House, пока я расслабленно сижу утром по дороге на работу».

Но на этот раз что-то пошло не так.

«Я ехал на работу с включенной FSD. Когда встречное авто проехало мимо, мой руль резко начал поворачивать — машина съехала в канаву, задела дерево и перевернулась. Я не успел ничего сделать».

К счастью, Уолли отделался лишь порезом подбородка, который зашили семью швами. Он избежал тяжелых травм, хотя авто перевернулось.

Следует отметить, что Model 3 Уолли была оборудована последним компьютером Hardware 4 и самой свежей версией FSD — то есть все вроде бы должно было работать идеально.

Символично, что этот инцидент случился как раз на фоне громких обещаний Илона Маска о запуске сервиса роботакси в Остине, Техас, уже через несколько недель. Но аварии, как эта, заставляют сомневаться, действительно ли Tesla готова выводить на дороги машины без водителей. Хотя сначала авто будут курсировать с водителями, впоследствии их планируется убрать.

Даже в самой компании понимают ограничения системы. Главный инженер по Autopilot и ИИ Ашок Еллусвами в недавнем подкасте признался, что Tesla еще «на несколько лет позади» таких конкурентов, как Waymo.

И, учитывая то, что автомобиль с FSD может перевернуться на пустой дороге без видимых препятствий — кажется, он прав.

Источник: futurism