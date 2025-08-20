Новости Авто 20.08.2025 comment views icon

Tesla выпустила Model YL: удлиненная колесная база и третий ряд сидений

Вадим Карпусь

Tesla объявила о выпуске новой версии своего самого популярного кроссовера Model Y в Китае. Модель получила название Model YL и отличается шестью сиденьями благодаря удлиненной колесной базе.

Версия Model YL создана на основе стандартной Model Y, но получила измененные габариты. Автомобиль стал примерно на 180 мм длиннее, на 24 мм выше, а его колесная база увеличена на 150 мм. Это позволило разместить третий ряд сидений, что делает кроссовер более пригодным для семейного использования. Объем багажного отделения теперь достигает 2539 литров (если сложить все сиденья второго и третьего рядов), а для второго ряда предусмотрены новые электрические подлокотники. Из других уникальных особенностей YL называют подогрев сидений во всех трех рядах, а также вентиляцию сидений в первом и втором рядах.

Пассажиры третьего ряда имеют вентиляционные отверстия на задних стойках. Tesla обещает, что на задних сиденьях достаточно места для комфортной перевозки взрослых. Чтобы выйти из третьего ряда Model YL, пассажиры имеют кнопки для электрического перемещения сидений второго ряда вперед.

Несмотря на большие размеры и вес, Model YL демонстрирует заявленный запас хода в 751 км (по циклу CLTC) — это даже на 1 км больше пятиместной версии Model Y Long Range. Однако эта модель немного медленнее стандартной версии с такой же батареей и двухмоторной силовой установкой. Китайский веб-сайт Tesla указывает, что Model YL разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды по сравнению с 4,3 секунды у модели стандартной длины. Максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Tesla заявляет, что также обновила подвеску YL по сравнению с обычной Y. Производитель говорит, что новинка оснащена амортизаторами с «непрерывно изменяемым демпфированием», которые не являются активными (их нельзя сделать жестче или ослабить). Это звучат очень похоже на частотно-селективные амортизаторы, которые Model Y получила в рамках рестайлинга Juniper.

Цена Model YL начинается от 339 тыс. юаней (примерно $47 000). Первые поставки ожидаются в сентябре. Таким образом шестиместная новинка вышла на 25,5 тыс. юаней ($3600) дороже Model Y Long Range AWD, однако остается в диапазоне стоимости для этого сегмента. По цене новая модель напрямую конкурирует с другими семейными электрокроссоверами от местных брендов, в частности Li Auto L8 и Aito M8, который разрабатывается при поддержке Huawei.

Аналитики отмечают, что такое ценообразование — попытка удержать позиции на рынке на фоне замедления продаж. В июле поставки электромобилей Tesla китайского производства сократились на 8,4% по сравнению с июнем, а внутренние продажи упали на 12% в годовом измерении. Ситуацию осложняет конкуренция: местные производители вроде BYD, Li Auto и Xiaomi регулярно выпускают более дешевые модели с более частыми обновлениями в условиях продолжающейся ценовой войны по всей стране.

Источник: techspot, insideevs

