«Можжевельник» в дикой природе — первый взгляд на обновленную Tesla Model Y «Juniper»

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В Калифорнии была замечена новая версия Tesla Model Y «Juniper», прикрытая камуфляжными чехлами. Тем самым вновь оживились разговоры о том, что автопроизводитель готовит редизайн своего популярного электрического кроссовера.

Новая фотография была опубликована на Reddit. На изображении виден черный электромобиль Model Y с закрытыми передним и задним бамперами. Также можно разглядеть переднюю камеру, которая должна помогать при парковке, поскольку Tesla много лет назад удалила ультразвуковые датчики.

Недавно седан Model 3 получил обновление дизайна. Tesla переделала передний и задний бамперы на Model 3, добавила ей косые фары, зубцы к задним фонарям и перешла на текстовый логотип. В интерьере Model 3 получила RGB-полоску на панели приборов, новые вентилируемые сиденья, задний экран информационно-развлекательной системы. Также Tesla удалила традиционные рулевые переключатели, что вызвало негативные отзывы.

На данный момент Model Y является последним автомобилем в модельном ряду Tesla с переключателями для включения указателей поворота и переключения передач. Пока не подтверждено, будут ли в версии Model Y «Juniper» отсутствовать переключатели, как у последних автомобилей Model 3, S, X и Cybertruck, но это, вероятно, произойдет.

Model 3 и Model Y имеют много общих частей, и дизайнерские изменения часто прослеживаются между автомобилями, такие как переход от хромированных элементов к матово-чёрным и добавление беспроводных зарядных устройств для телефонов.

Ранее СМИ публиковали информацию, что Tesla планирует выпустить обновленную Model Y с названием «Juniper» в «середине 2024 года». Однако впоследствии Tesla и генеральный директор Илон Маск заявили, что компания не планирует обновлять Model Y «в этом году».

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Источник: The Verge, Electrek

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