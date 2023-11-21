Tesla выпустила светящиеся «ламповые» часы S3XY Time Glow Clock и возобновила продажи пива CyberBeer

Tesla выпустила новое устройство под названием S3XY Time Glow Clock, сочетающее в себе часы и экран дисплея. Часы имеют несколько режимов отображения и могут быть индивидуально настроены для сочетания с любым интерьером.

Часы S3XY Time Glow Clock вдохновлены классическим дизайном светящихся ламповых часов. Они оснащены шестью цветными IPS экранами, установленными в шести колбах из кварцевого стекла. Основание часов изготовлено из алюминиевого сплава и содержит динамик и порт Type-C. В верхней части часов имеется кнопка управления. Размеры устройства составляют 204х68х70 мм, а вес — 475 г.

Часы поставляются с шестью встроенными наборами цифровых циферблатов, пять из которых можно настроить. Пользователи могут загружать свои собственные изображения для создания персонализированного циферблата. Часы поддерживают два набора по 12 (6×2) пользовательских изображений и могут воспроизводить звук в режиме статического изображения.

S3XY Time Glow Clock оснащены высокоточным чипом часов RTC и поддерживают синхронизацию через Wi-Fi. Это гарантирует, что часы всегда будут показывать точное время. Часы также имеют встроенный динамический режим заставки и независимый чип декодирования звука CODEC, который поддерживает 24-битный высококачественный вывод звука.

Часы S3XY Time Glow Clock уже поступили в продажу в Китае по цене около $120.

Back in stock 🍻 https://t.co/fzol23kIiR — Tesla North America (@tesla_na) November 20, 2023

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Источник: gizmochina