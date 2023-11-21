Новости Устройства 21.11.2023 в 12:01 comment views icon

Tesla выпустила светящиеся «ламповые» часы S3XY Time Glow Clock и возобновила продажи пива CyberBeer

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla выпустила светящиеся «ламповые» часы S3XY Time Glow Clock и возобновила продажи пива CyberBeer

Tesla выпустила новое устройство под названием S3XY Time Glow Clock, сочетающее в себе часы и экран дисплея. Часы имеют несколько режимов отображения и могут быть индивидуально настроены для сочетания с любым интерьером.

Часы S3XY Time Glow Clock вдохновлены классическим дизайном светящихся ламповых часов. Они оснащены шестью цветными IPS экранами, установленными в шести колбах из кварцевого стекла. Основание часов изготовлено из алюминиевого сплава и содержит динамик и порт Type-C. В верхней части часов имеется кнопка управления. Размеры устройства составляют 204х68х70 мм, а вес — 475 г.

Tesla выпустила светящиеся «ламповые» часы S3XY Time Glow Clock и возобновила продажи пива CyberBeer

Часы поставляются с шестью встроенными наборами цифровых циферблатов, пять из которых можно настроить. Пользователи могут загружать свои собственные изображения для создания персонализированного циферблата. Часы поддерживают два набора по 12 (6×2) пользовательских изображений и могут воспроизводить звук в режиме статического изображения.

S3XY Time Glow Clock оснащены высокоточным чипом часов RTC и поддерживают синхронизацию через Wi-Fi. Это гарантирует, что часы всегда будут показывать точное время. Часы также имеют встроенный динамический режим заставки и независимый чип декодирования звука CODEC, который поддерживает 24-битный высококачественный вывод звука.

Часы S3XY Time Glow Clock уже поступили в продажу в Китае по цене около $120.

Вакансии

Design Lead Spribe

Marketing Director League \ Design Agency, Київ

Junior SEO specialist Zeeks

Курс QA .
Це хороший спосіб розвитку вашої кар'єри в IT-індустрії. Після проходження курсу Mate гарантує вам офер мрії.
Ознайомитись з курсом

Дополнительно Tesla сообщила о возобновлении продажи пива CyberBeer. Его можно купить на сайте cyberbeer.tesla.com или получить в качестве реферальной награды в приложении Tesla.

Источник: gizmochina

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Посты
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить