Tesla запустила GigaBier – лінійку преміального пива за $30 у стилі Cybertruck

Вогнемети, червоні атласні труси, парфуми з запахом спаленого волосся, а тепер і пиво власного виробництва – Ілон Маск знову намагається привернути увагу до бренду Tesla нетривіальним способом.

Під час запуску проєкту Gigafactory Berlin у 2021 році Маск оголосив, що Tesla виготовлятиме власне пиво, а нині компанія запустила алкогольну лінійку Tesla GigaBier.

GigaBier – вже друге підприємство Tesla, що виробляє напої. Кілька років тому Маск випускав Tesla Tequila, яка пропонувалась у стилізованій під електричну блискавку пляшці об’ємом 0,75 літра за ціною $250 – партію розкупили в рекордно короткий термін. Згодом вживані пляшки з-під текіли продавалися на eBay та інших сайтах за понад $1000.

Tesla створила торгові марки «Giga Beer» і «Giga Bier» та подала заявку на реєстрацію продукту через Патентне відомство США. Однак пиво не буде доступне в штатах, а європейські клієнти зможуть придбати три пляшки пива, виготовленого в Німеччині, за $97.

