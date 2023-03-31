Tesla запустила GigaBier – лінійку преміального пива за $30 у стилі Cybertruck

Вогнемети, червоні атласні труси, парфуми з запахом спаленого волосся, а тепер і пиво власного виробництва – Ілон Маск знову намагається привернути увагу до бренду Tesla нетривіальним способом.

Під час запуску проєкту Gigafactory Berlin у 2021 році Маск оголосив, що Tesla виготовлятиме власне пиво, а нині компанія запустила алкогольну лінійку Tesla GigaBier.

«Tesla GigaBier розроблений, щоб наслідувати форму Cybertruck, вшановуючи 500-річну традицію німецького пивоваріння Reinheitsgebot. Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива, звареним в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотами цитрусових смаків, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянсову чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві», — пише компанія.

GigaBier – вже друге підприємство Tesla, що виробляє напої. Кілька років тому Маск випускав Tesla Tequila, яка пропонувалась у стилізованій під електричну блискавку пляшці об’ємом 0,75 літра за ціною $250 – партію розкупили в рекордно короткий термін. Згодом вживані пляшки з-під текіли продавалися на eBay та інших сайтах за понад $1000.

Tesla створила торгові марки «Giga Beer» і «Giga Bier» та подала заявку на реєстрацію продукту через Патентне відомство США. Однак пиво не буде доступне в штатах, а європейські клієнти зможуть придбати три пляшки пива, виготовленого в Німеччині, за $97.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7 — Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023

Напій Tesla GigaBier має 5% ABV, а об’єм пляшки, розробленої в стилі Cybertruck – 330 мл.

Tesla Cybertruck — електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, що планує випускати Tesla. Нині зібрано 1,5 млн попередніх замовлень – масове виробництво розпочнеться у середині 2023 року.

Джерело: Teslarati