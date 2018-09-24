Tesla запустила временный бесплатный сервис по доставке Model 3 до дверей заказчика

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Компания Tesla намерена ускорить доставку своих электромобилей покупателям. С этой целью запущен сервис Tesla Direct, осуществляющий доставку Model 3 прямо к покупателю.

Данное предложение доступно не только тем покупателям, которые проживают в непосредственной близости от завода в Вермонте. Потребители в Лос-Анджелесе (возможно, и в других местах тоже) получили уведомления по электронной почте, в которых им предлагается доставка купленного электромобиля до дверей дома или офиса. Причём, доставка осуществляется бесплатно.

Причиной для запуска такого сервиса стал тот факт, что тесла столкнулась с проблемой, которую Илон Маск назвал «адом логистики доставки». Некоторые клиенты не спешат забирать купленный автомобиль. В результате, в местах хранения Tesla скапливается избыточное количество электромобилей, что усложняет работу складов и ограничивает производство.

Пока что речь идёт о временном запуске сервиса Tesla Direct. Однако нельзя исключать, что срок его действия будет продлён, если за ближайший уикэнд не удастся разгрузить склады от скопившихся запасов уже купленных, но ещё не доставленных покупателям автомобилей.

Источник: Engadget