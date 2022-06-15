Тодд Ховард анонсував Fallout 5 — продовження постапокаліптичної серії з’явиться після The Elder Scrolls 6

Креативний директор Bethesda Game Studios Тодд Ховард в одному з останніх інтерв’ю розповів, що компанія має плани стосовно гри Fallout 5. Проте фанатам серії Fallout слід запастись терпінням, оскільки гра вийде ще не скоро.

По-перше, компанія ще має випустити гру Starfield, вихід якої був перенесений з листопада цього року на 2023 рік. По-друге, все ще «в стадії підготовки» (через 6 років після анонсу) знаходиться інший великий проєкт – The Elder Scrolls 6. Точні терміни його виходу поки не називаються, лише орієнтовно згадувався 2027 рік. І лише після цього слід очікувати появи Fallout 5. З огляду на те, що на розробку своїх великих ігор Bethesda витрачає близько 5 років, появи Fallout 5 можна очікувати не раніше, ніж за 10 років.

«Так, Elder Scrolls 6 знаходиться на стадії підготовки, і ви знаєте, після цього ми збираємося зробити Fallout 5, так що наш список досить повний на якийсь час. У нас є й інші проєкти, які ми іноді переглядаємо, але вони вимагають часу. Я хочу, щоб вони вийшли швидше, я справді хочу. Ми намагаємося щосили, але ми хочемо, щоб вони були якнайкращі для всіх», – повідомив Тодд Ховард.

Остання гра з кампанією серії Fallout, Fallout 4, була випущена у 2015 році. Потім у 2018 році вийшла багатокористувацька гра Fallout 76.

Джерело: polygon