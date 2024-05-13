The Rogue Prince of Persia выйдет в раннем доступе Steam 27 мая — ранее игру перенесли из-за релиза Hades II

Ubisoft сообщила в Х, что игра The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire появится в раннем доступе в Steam с 27 мая 2024 года. В то же время разработчики опубликовали новый трейлер, посвященный новой дате релиза.

Coming to Steam in Early Access May 27, 2024. Navigate diverse colorful biomes, outmaneuver your enemies thanks to the iconic wall run, swing bar & flips. Die, getter better, unlock new weapons, and retry with a different build! Wishlist now on Steam ➡️ https://t.co/OVjrv3RCPK pic.twitter.com/pDaTSXfj7U — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) May 13, 2024

The Rogue Prince of Persia — это roguelite-игра, в которой придется перемещаться в различных красочных локациях и побеждать врагов, используя акробатические способности главного героя.

Изначально планировалось выпустить игру в раннем доступе с 14 мая. Однако за неделю до целевой даты состоялся релиз (тоже в раннем доступе) игры Hades II, которая оказалась очень популярной, преодолела рубеж в 100 тыс. одновременных игроков и покорила рейтинги Steam. Чтобы избежать конкуренции с одной из самых ожидаемых игр года, в Evil Empire решили отсрочить выпуск своей игры.

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So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

Дополнительная пара недель не только позволит переждать волну популярности Hades II и привлечь внимание аудитории к своему проекту, но также даст дополнительное время на оптимизацию игры перед выходом в раннем доступе. Хотя весь смысл выпуска игры в раннем доступе заключается в том, чтобы получить отзывы от игроков о проекте, который еще далек от завершения, разработчики все равно хотят, чтобы их игры были в как можно лучшем состоянии, когда публика впервые опробует их.