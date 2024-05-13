Новости Игры 13.05.2024 в 18:51 comment views icon

The Rogue Prince of Persia выйдет в раннем доступе Steam 27 мая — ранее игру перенесли из-за релиза Hades II

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ubisoft сообщила в Х, что игра The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire появится в раннем доступе в Steam с 27 мая 2024 года. В то же время разработчики опубликовали новый трейлер, посвященный новой дате релиза.

The Rogue Prince of Persia — это roguelite-игра, в которой придется перемещаться в различных красочных локациях и побеждать врагов, используя акробатические способности главного героя.

Изначально планировалось выпустить игру в раннем доступе с 14 мая. Однако за неделю до целевой даты состоялся релиз (тоже в раннем доступе) игры Hades II, которая оказалась очень популярной, преодолела рубеж в 100 тыс. одновременных игроков и покорила рейтинги Steam. Чтобы избежать конкуренции с одной из самых ожидаемых игр года, в Evil Empire решили отсрочить выпуск своей игры.

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Дополнительная пара недель не только позволит переждать волну популярности Hades II и привлечь внимание аудитории к своему проекту, но также даст дополнительное время на оптимизацию игры перед выходом в раннем доступе. Хотя весь смысл выпуска игры в раннем доступе заключается в том, чтобы получить отзывы от игроков о проекте, который еще далек от завершения, разработчики все равно хотят, чтобы их игры были в как можно лучшем состоянии, когда публика впервые опробует их.


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